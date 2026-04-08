美伊停火2週帶漲全球股市 投資人仍憂和平局勢難持久

美國和伊朗達成停火2週協議，中東衝突未進一步升級，8日全球股市大漲，油價則出現近6年來最大跌幅，但投資人仍擔憂和平局勢難以持久。（歐新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於美國和伊朗達成停火2週協議，中東衝突未進一步升級，8日全球股市大漲，油價則出現近6年來最大跌幅，油價崩跌使通膨壓力減輕，交易員押注美國聯準會（Fed）會按原定計畫降息，美元聞訊下挫，金價和美國公債價格走高。

在美國總統川普下達最後通牒的不到2小時，美國和伊朗達成停火2週協議，伊朗同意重新開放荷姆茲海峽，8日西德州中級原油期貨價格重挫18.3%，每桶報92.25美元，布蘭特原油期貨價格大跌16.5%，每桶報91.25美元。

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中東局勢緩和，也使全球股市勁揚。8日MSCI AC亞太指數暴漲5.1%至5週以來最高，其中日本股市收漲5.4%，南韓股市飆升6.9%，因交易員押注油價下滑，將有助於抑制通膨和恢復經濟成長。8日道瓊歐洲六００指數大漲3.8%，為去年4月以來最大漲幅，美股期貨指數全面走高，道瓊期指大漲2.6%，標普500期指大漲2.6%，那斯達克期指勁揚3.3%。

三井住友信託資產管理公司首席策略師上野裕之（Hiroyuki Ueno）表示：「這對市場來說是1種解脫，至少在短期內，局勢已經緩和下來。伊朗實際上已經回到談判桌前，這是向前邁出的一步。現在市場會有1種感覺：高油價不太可能持續太久。但從這裡開始並不保證一切都會順利，投資人不應操之過急。」

美國10年期公債殖利率下跌0.04個百分點至4.2%，日本和澳洲同天期公債殖利率也走低，因油價下跌減輕通膨壓力，使交易員押注Fed今年會按原定計畫降息2次。彭博美元指數聞訊下跌1.2%，黃金期貨價格一度上漲3.2%，每盎司報4850美元。

不過，仍有一些投資人抱持懷疑態度。Astris Advisory日本公司策略主管紐曼（Neil Newman） 表示：「前景端賴於停火能否維持，目前我沒有多大信心停火將會維持。因此，我認為這是非常脆弱的解脫。」

對投資人而言，關鍵之處在於是否石油和天然氣能順利通過荷姆茲海峽而不受干擾。伊朗外長阿拉奇8日在Ｘ平台發文指出，荷姆海峽在2週期間內將可安全通行，但須經伊朗武裝部隊協調，並「考量技術限制」，但他未進一步解釋。

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