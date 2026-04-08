HYUNDAI汽車3年將導入9款新車 明年引進美製車登台

三陽（2206）旗下HYUNDAI汽車總經銷南陽實業今天對外揭示中長期產品布局，南陽實業總經理徐伯達表示，HYUNDAI汽車3年將導入9款以上新車，目標要搶下台灣車市6%市佔率。（ 南陽提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕2026年台灣車市競爭加劇、消費者購車趨於理性，三陽（2206）旗下HYUNDAI汽車總經銷南陽實業今天對外揭示中長期產品布局，南陽實業總經理徐伯達表示，HYUNDAI汽車3年將導入9款以上新車，目標要搶下台灣車市6%市佔率。

南陽實業執行副總詹醒昇表示，今年在產品規劃上，除已推出的「Fun電小精靈」INSTER 外，後續也將陸續導入 PALISADE 2.5T Hybrid、STARIA 1.6T Hybrid，以及第4季推出一款國產小型跨界休旅車。

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隨著台灣市場對節能、高效率與低使用門檻車型的需求持續升高，HYUNDAI汽車也將加快油電產品布局，除了現有的SANTA FE渦輪油電、TUCSON L渦輪油電等代表性產品外。

未來包括ELANTRA、KONA、STARIA與 PALISADE等車型，也都將導入油電車型，屆時HYUNDAI在台灣的油電車型銷售占比將成長至5成以上。

受惠於美國進口車零關稅政策，HYUNDAI汽車也正持續評估明年從美國進口ELANTRA油電車、IONIQ 9純電休旅車，以及全新皮卡車型等美製美規車款進入台灣市場。

南陽實業執行副總詹醒昇表示，HYUNDAI將以「油電科技」與「利基市場」作為產品布局兩大核心，同時透過一年一台國產車、擴大利基市場產品，以及評估導入美製美規車款三大策略，持續強化產品陣容、擴大市場覆蓋。

詹醒昇認為，未來市場競爭不再只是比誰的新車更多，而是比誰更能精準掌握不同客群的生活型態與使用需求。

HYUNDAI將接續推出不同級距、不同動力型態產品，回應消費者對家庭用車、休旅市場、新能源需求與多元生活型態下的購車期待。

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