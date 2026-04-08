李子柒螺螄粉也走私來台 海關全數查扣

高雄關日前於金門縣金城鎮倉庫查獲大量走私中國物品，包括乾香菇124公斤及食品1490.6公斤。（高雄關提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部關務署高雄關表示，繼1月底市面走私掃蕩行動，日前再度聯合福建省調查處及金門縣警察局人員，於金門縣金城鎮倉庫查獲大量走私中國物品，包括乾香菇124公斤及食品1490.6公斤（李子柒螺螄粉、江西米粉、地攤鍋巴等），涉違反「海關緝私條例」、「食品安全衛生管理法」等，案貨均已依法查扣。

高雄關指出，小三通入境旅客限量攜帶自用大陸農產品及食品合法通關後，卻違法交給商家販售，除已變更免稅的自用目的，也因未經檢驗的中國產製食品可能含有超標農藥、我國禁用的防腐劑、人工色素、非法甜味劑或超標的重金屬，且其生產製程與保存環境不明，對國人身體恐造成不可逆的健康損害。此外，未經檢疫的中國農產品極易夾帶境外病蟲害進入國境，嚴重威脅我國農業生態及產業發展。

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高雄關表示，海關將持續於邊境攔截走私大陸農產品及未開放進口的中國製食品等，並適時進行跨機關市面查緝，以阻絕不法，呼籲民眾勿購買標示不清或來路不明食品，若發現可疑走私線索，請勇於舉報撥打檢舉專線「0800-711117」，共同守護國家邊境安全。

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