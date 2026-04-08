服務台泥逾50年 水泥事業群總經理呂克甫病逝

台泥（1101）（亞洲）環保事業群總經理、台泥綠能董事長兼和平營管董事長呂克甫近日因病辭世，台泥企業團董事長張安平代表全體同仁，表達最深沉的哀痛與不捨，並對這位長年與台泥共榮辱、將一生職涯奉獻於基礎工業的高階主管，致上最深切的追思。（台泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥（1101）（亞洲）環保事業群總經理、台泥綠能董事長兼和平營管董事長呂克甫近日因病辭世，享壽72歲。台泥企業團董事長張安平代表全體同仁，表達最深沉的哀痛與不捨，對長年與台泥共榮辱、將一生職涯奉獻於基礎工業的高階主管，致上最深切的追思。

台泥表示，呂克甫自1977年退伍後加入台泥，服務台泥逾50載，其職涯即是台灣基礎工業轉型發展的縮影。

請繼續往下閱讀...

早年他主導中國旗艦基地英德廠的規畫興建並出任首任總經理，奠定中國市場布局；在產業轉型關鍵期，他更展現專業經理人的承擔力，同時支撐起水泥、環保及綠能等跨域重任。他不僅在水泥事業體持續深耕，更在擔任和平營管董事長期間，以務實態度督導和平電廠運營，成為北台灣穩定供電的堅實後盾。

隨著企業邁向綠色能源新局，台泥成立「台泥綠能」公司，由呂克甫出任董事長，親自擘劃「風、光、地、海」全方位能源項目的開展。在推動嘉義地區漁電共生案場時，出身農村的他，念茲在茲的是如何讓案場真正與地方共好。

他曾對同仁感性叮囑：「我也是農村長大的小孩，知道農漁村看天吃飯很辛苦。我們未來應該要推動契作、串聯資源，等養殖量大了一起收去做加工，讓養殖戶們有更穩定收入，就不會這麼辛苦了。」這段未竟之志，不僅是他對綠能事業的期許，更是他身為實踐家對土地最真誠的守護。

近期，他更投入文山焚化爐新建案，致力建構未來與水泥廠之間的資源循環橋樑。這種在水泥、能源、環保多線領域並進的工作狀態，無不展現出他對環境永續的堅定信仰。

除了於產業前線衝鋒陷陣，呂克甫對人才培育亦傾注極深心血。他深知企業長青在於智慧傳承，因此始終關心後進成長，將專業智慧與對現場的尊重，毫無保留地傳遞給下一代經理人。

他以身作則，教導年輕同仁在傳統與創新間尋找平衡，這份堅持是他留給台泥最寶貴的人文資產。

呂克甫為人低調務實，長年深耕第一線。他的一生，既是專業經理人的奮鬥歷程，更是橫跨製造、區域發展與社會實踐的產業縮影。他的職人風範與對社會共好的情懷，將永遠留存於他曾守護的每一片土地之中。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法