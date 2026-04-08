英業達3月營收創單月新高 首季業績寫歷年最強

英業達受惠於AI伺服器訂單出貨暢旺，3月營收創下歷史單月新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器主板龍頭廠英業達（2356）受惠於AI伺服器訂單出貨暢旺，3月營收875.63億元，月增71.9%、年增41.7%，創下歷史單月新高，今年首季營收2003.1億元，季增16.9%、年增27.6%，同寫歷史單季新猷。管理層今天表示，在AI伺服器基礎設施需求持續之下，後續營運可望維持逐季成長的趨勢。

英業達3月筆電出貨220萬台，月增46.6%、年增15.8%，首季出貨540萬台，季增1.9%、年增8%，管理層指出，此次季底效應明顯，主要是受惠於下游品牌廠因應記憶體漲價提前備貨，不過由於部分需求已提前反應，預估第二季筆電出貨大致較首季持平，此外，旗下智慧裝置上半年也處於相對淡季。

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英業達提到，旗下AI伺服器第二季出貨將維持雙位數季增的表現，看好第三季、第四季持續成為主要增長力道。不過，由於記憶體價格居高不下，且伺服器需求可能排擠到記憶體產能，這可能會影響下半年筆電市場的表現，需持續觀察，目前客戶尚未表示相關看法轉趨負面。

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