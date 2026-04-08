節儉苦存60萬供愛孫升學被當「理所當然」 阿嬤心酸下場曝光

家族間善意的金錢支援，容易被無形地視為理所當然，長期累積可能侵蝕長者的生活保障。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕退休金與存款原本是老後生活的重要保障。然而，日本一名67歲獨居阿嬤一直以來省吃儉用，為了孫子的升學費用，數年來持續提供金錢超過300萬日圓（約新台幣59萬元），最終卻發現自己的養老金大幅縮水。她的付出被兒子夫妻視為理所當然，也讓她不得不正視自己的老後財務安全。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，67歲的節子（化名）在丈夫過世後獨居，靠月15萬日圓（約新台幣3萬元）年金及部分積蓄維持生活，累積的1800萬日圓（約新台幣357萬元）存款。平日生活簡樸，不奢華、不外食，認為這樣生活就能過得去。然而，孫子進入私立高中，需要支付學費、教材費等大筆費用，節子雖未被正式要求，仍主動提供50萬日圓（約新台幣10萬元）協助。

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隨著時間推進，制服費、校外教學費及補習費等支出不斷增加，數年累計超過300萬日圓（約新台幣59萬元），她說「每次即使心裡想著『這將是這一次』，她仍會告訴自己，『這都是為了我的孫女』。」她的生活也隨之改變，只好減少外食、節省電費、放棄部分興趣愛好，甚至對自己花錢感到罪惡。

問題在孫子大學升學時爆發。節子再度提出支援時，媳婦用理所當然的語氣，要求她支付入學金及上學期費用，節子一時說不出話來「聽起來與其說是請求，不如說是已經決定了。」感覺過去付出都被視為理所當然。

然而，回家查看存摺時她才驚覺，1800萬日圓的存款已縮水1400萬日圓（約新台幣278萬元）以下。她意識到，長期以來的善意支出已成「前提」，必須重新規劃自己的老後資金。

專家提醒，家族間善意的金錢支援，容易被無形地視為理所當然，長期累積可能侵蝕高齡者的生活保障。即便出於好意，也需建立明確界限，確保自身老後生活安全。

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