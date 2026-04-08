鴻海斥資6億挹注創投 和碩砸下5億佈局日本

電子代工大廠加速全球布局，鴻海、和碩今日各自公佈新一輪投資計畫。（合成示意圖）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子代工大廠加速全球布局，鴻海（2317）、和碩（4938）今日各自公佈新一輪投資計畫，目標分別擴大全球營運版圖，其中，鴻海集團斥資2000萬美元（約新台幣6.35億元）挹注創投基金Playground Ventures IV，和碩則砸下26.8億日元（約新台幣5.38億元）取得日本東京都江東區建物使用權資產。

鴻海指出，集團透過子公司鴻棋國際投資股份有限公司，取得創投基金Playground Ventures IV有限合夥權益，交易金額為2000萬美元，持股比例約5.7%，本次投資定位為長期投資，鎖定新創與技術發展機會。從策略面來看，鴻海近年持續透過投資方式切入新興技術領域，藉此強化在AI、生態系與次世代應用的布局，並透過資本鏈結外部創新能量，為未來營運成長預留空間。

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和碩方面則聚焦於實體據點擴張，管理層今日拍板子公司PEGATRON JAPAN INC.取得日本東京都江東區建物使用權資產，租賃面積約3112坪，交易總金額約26.8億日元。該據點位於東京核心區域，目前規劃作為辦公室與倉儲使用，不排除有進行少量製造活動的可能性，有助於強化在日本市場的營運能力，並提升對客戶服務與業務拓展的彈性，進一步鞏固區域布局。

業界觀察，隨著AI應用推升資料中心與高效能運算需求，加上地緣政治與關稅因素影響供應鏈配置，電子代工廠正同步從「資本投資」與「實體據點」兩大面向進行布局。鴻海透過創投投資掌握未來技術趨勢，和碩則透過擴建海外據點深化區域市場，兩者雖路徑不同，但均指向強化全球競爭力與分散風險的共同目標。

法人認為，電子代工雙雄此番同步出手，一方面反映對全球市場與新興技術的持續投入，另一方面也顯示在產業變局加速之際，業者正透過多元策略強化體質，為下一階段成長動能提前布局。

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