京華廣場欲出售 商仲：假扣押必須先解除才有機會

商仲業者分析，「京華廣場」首先要解決解除假扣押，才有機會讓業者接盤。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕針對中石化預計要出售「京華廣場」整個建案一事，商仲業者分析，首先要解決解除假扣押的問題，再來就是目前工程進度已經「出土」到1樓，且處於工程停擺狀態，後續如何放棄20%容積獎勵並進行變更，進而取得台北市政府受理施工勘驗，讓工程能夠繼續興建，諸多難解問題得一一解決。才可能會有業者願意接盤。

回顧2019年9月底，中石化旗下的鼎越開發以372億元擊敗上市建商興富發建設取得京華城產權，隨後便打掉興建辦公室建案「京華廣場」，該案基地面積約4986.7坪，當初每坪土地取得成本近746萬元，且在柯文哲擔任市長期間，容積率560%，再加上30%容積移轉以及20%容積獎勵，讓容積率暴跳至840%。

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業者願意接盤價格恐不如預期

不過，後續該案出售將扣除20%容積獎勵，以基準容積560%再加30%容積移轉，以容積率728%出售，商仲業者認為，該案目前爭議大，即便後續要出售，若以以當初取得總價372億元，再加上容積移轉成本，以及已經花費的營建工程費用，後續開價可能會很嚇人。

但商仲業者指出，該建案規畫商辦並不一定符合其他想要接手的業者需求，因此，最簡單的算法就是以帶建照的土地模式出售，而以目前區域土地行情來看，可能會不如當初取得的所有成本與花費，而且該案最大的前提是必須要能先解除假扣押才會有業者願意接盤，以目前僅一審判決出爐的現況來看，恐怕要真的能夠出售，還需要時間來解套。

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