全球央行瘋狂囤金 美元在世界外匯儲備佔比跌至30年新低

過去三年，全球央行購買黃金的規模已達到現代歷史上前所未有的水平。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕最新分析顯示，過去三年，全球央行購買黃金的規模已達到現代歷史上前所未有的水平。無論黃金價格處於4000美元還是5000美元附近，主權國家買家都在持續吸收市場供應。與此同時，美元在全球外匯儲備中的佔比已降至1994年以來最低水平。黃金正從傳統避險資產，越來越多地被視爲各國央行進行長期戰略配置的重要工具。

EBC Financial Group技術分析師Michael Harris發佈的報告中指出，在這一輪全球購金潮中，金磚國家（BRICS+）無疑處於最核心的位置。根據報告，BRICS+成員國目前合計持有超過6000噸黃金，約佔全球官方黃金儲備的17.4%。其中，俄羅斯持有2336噸，中國持有2298噸，印度持有880噸；僅俄羅斯和中國兩國，就佔BRICS+黃金儲備總量的大約74%。

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Harris認爲，這一趨勢的真正轉折點出現在2022年。當時，美國及其盟友在俄烏衝突背景下凍結了約3000億美元俄羅斯外匯儲備。這在全球央行體系中產生強烈影響，因爲它傳遞出一個清晰信號，即儲存在他國金融體系中的儲備資產，並非絕對安全。在這一事件之後，全球央行購金速度明顯加快，年度購買規模從此前大約500噸，躍升至連續三年超過1000噸。

與黃金儲備佔比上升形成鮮明對照的是，美元在全球儲備體系中的佔額正在持續下降。根據IMF的COFER數據，美元在全球儲備中的佔比已從1999年的71%下降至2025年底的約57%，創下1994年以來最低水平。

不過，這種變化並不意味着各國央行正在大規模主動拋售美元資產。更準確地說，美元份額的下降主要是因爲歐元、日圓、黃金以及其他非傳統儲備資產的增長速度更快。也就是說，美元依然保持主導地位，但其相對份額正在被逐步稀釋。

調查顯示，73%的受訪央行預計，未來五年美元在全球儲備中的佔比還將繼續下降。同時，有43%的央行表示計劃進一步增持黃金，這兩項數據都創下歷史新高。

從市場層面來看，Harris認爲央行持續買入黃金，正在爲金價建立一個越來越穩固的結構性底部。他指出，截至2026年4月初，黃金價格已升至每盎司4660美元附近，而僅在2025年一年內，金價漲幅就已超過60%。

多家國際大行也相繼上調黃金目標價。德意志銀行將目標指向6000美元，摩根大通給出6300美元的預測，高盛預計金價可達到5400美元，而法國興業銀行甚至認爲6000美元的判斷仍屬保守。

與此同時，世界黃金協會預計，2026年全球央行黃金購買量仍將達到750噸至850噸，遠高於歷史常態，這一規模大約相當於全球年度礦產供應的五分之一。





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