邁科Q1營收創同期新高 今年逐季向上

邁科3月營收3.14億元。圖正中央者為董事長趙元山、右為總經理林俊宏、左為副總陳建亨。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕散熱廠邁科（6831）今日公告3月營收3.14億元，月增39%、年增38.21%，營收仍維持雙位數成長，第一季累計營收8.54億元、年增50.68%，創下歷史同期新高水準，延續2025年成長態勢。

邁科自2024年成功打入全球四大CSP之一的大客戶供應鏈後，受惠AI伺服器散熱產品的強勁拉貨需求，帶動近2年營運持續攀升，營收屢創新高。目前AI相關營收已達整體營收比重的6成，隨著客戶需求持續攀升，今年營收可望呈現逐季向上的成長趨勢。

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邁科強調，下半年CSP大客戶新晶片世代拉貨需求啟動，加上水冷散熱產品出貨量將自下半年開始逐步放量，營收可望明顯跳升，全年營收挑戰翻倍成長。法人預期，在營收規模放大帶動費用率下降效益下，邁科全年獲利將明顯提升。

輝達（NVIDIA）今年3月GTC大會上，執行長黃仁勳宣布Vera Rubin系統已全面採用100%水冷散熱設計，第六代NVLink系統亦同步導入全水冷方案，確立水冷散熱為AI資料中心的主流趨勢。隨著AI ASIC伺服器未來亦將跟進導入水冷方案，水冷滲透率逐步攀升，將有利邁科水冷散熱產品出貨量持續提升。

在產品組合方面，邁科CSP大客戶自第二季起加大拉貨力道，AI伺服器散熱產品出貨量將明顯成長，帶動AI相關散熱產品營收比重逐季增加。由於AI散熱產品屬高毛利品項，產品組合將逐季優化，預計今年AI相關散熱產品比重可望攀升至整體營收7成水準，有助推升整體獲利表現。

產能布局方面，邁科越南廠已準備就緒，達可量產狀態，中國廠亦已逐步擴增產能至原先的4倍規模，越南廠仍保有後續擴產空間。在客戶需求逐步攀升下，中國與越南兩地產能可相互調度馳援，大幅增加供應彈性，確保今年產能供應無虞。

法人表示，邁科在成功打入四大CSP之一的大客戶後，產品技術能力備受市場肯定，公司亦積極把握優勢，已將產品送樣至其餘三大CSP進行認證，未雨綢繆佈局未來市場，為後續營運成長動能持續鋪路。

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