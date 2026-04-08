69歲獨居阿嬤總穿著樸素 背後藏著「存款2970萬」驚人秘密

日媒以真實案例揭示，即使在看似平凡的生活背後，也可能隱藏令人震驚的財富。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕外界眼中的平凡生活，往往掩蓋了驚人的財富真相。日本一名69歲獨居阿嬤每年僅靠兼職與退休年金，收入僅約240萬日圓（約新台幣48萬元），生活簡樸，看似平凡無奇，但近日因親屬查看銀行存摺時發現，發現她竟默默累積高達1.5億日圓（約新台幣2973萬元）存款，她靠的是「不花錢的力量」與多年習慣，揭開了表面樸素背後令人震驚的財務秘密。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，69歲的久美子（化名）獨自居住在東京一處住宅區，看起來就像一位非常普通的老婦人，日常生活極為樸素，衣著低調，與鄰居也鮮少有往來。

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她的收入，包括兼職收入和退休年金，每年約240萬日圓。生活並不鋪張浪費，過著簡單的生活，日常採買也僅在附近超市完成，她說「我沒有做什麼特別的事，也沒刻意節省。」然而，驚人真相是在一位親戚討論遺產時，查看其銀行存摺後才揭曉。

帳戶顯示久美子的餘額約1.5億日圓。她的姪女真理（化名）說「我看到的時候，以為是個玩笑」，並表示「她沒有名牌包，也幾乎不外食，完全無法理解她是怎麼存下這麼多錢的。」

久美子坦言，財富大多來自多年來「沒花掉的錢」，形成驚人存款。她說生活習慣已成定律，並非刻意追求財富，「習慣了這種生活，就不會刻意改變。」此外，退休金及繼承資產也為她提供了額外保障。她強調，存錢主要是為了「以備不時之需」，並非為了奢華生活。

目前，久美子已開始思考資產整理，包括遺囑規劃及生前贈與，並諮詢專業人士。她表示「不管是留下還是使用，都到了必須仔細思考的年紀。」

專家指出，高齡者資產管理不僅在於擁有多少，更在於如何運用。對許多老人而言，缺錢是問題，而像久美子這種「不花累積的資產」則可能帶來另一類挑戰。即使在看似平凡的生活背後，也可能隱藏令人震驚的財富，久美子的一生，正是「樸素生活下的驚人儲蓄」最佳寫照。

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