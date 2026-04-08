沒大學文憑！輟學生年賺364萬元 「靠1秘訣」翻轉人生

美媒揭露，一位大學輟學生如何成功創業。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕大學沒念完，人生就輸了？美國男子用現實狠狠打臉這個迷思，他曾是一名大學輟學生，以非傳統路徑闖出一片天，他不靠文憑、只憑一項關鍵技能翻身，不僅成功創業，還在短時間內打造出年收入11.5萬美元（約新台幣364萬元）。

美媒報導，皮夫尼克（Steven Pivnik）自大學輟學後，並未選擇回歸校園，而是專注於培養一項讓企業搶著聘用的技能。他報名電腦程式課程，專攻當時需求極高的大型電腦程式設計（mainframe），迅速累積專業能力，並成功進入知名企業《讀者文摘》任職，提早踏入職場。

請繼續往下閱讀...

雖然傳統學位能打開許多機會，但有時更快的成功方式，是「培養一項市場高度需求的專業技能」。這種實作導向的方法，能讓人更早累積經驗並開始賺錢。

他說「透過職業技能訓練，我比等待完成大學學位提早三年進入職場。」在累積數年實務經驗後，皮夫尼克決定辭去穩定工作，投入創業，他知道離開穩定工作具有風險，但也可能帶來更大的機會。

歷經兩次失敗後，他於第三次創業創立企業軟體公司Binary Tree，最終站穩市場，創業初期年收入即達11.5萬美元。隨著公司成長，Binary Tree與IBM、微軟等大型企業完成多筆數百萬美元交易，於2020年被收購，完成事業高峰的「成功退出」。如今，皮夫尼克轉型為創業顧問，並出版著作分享自身經驗。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法