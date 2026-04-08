各類伺服器產品線需求強勁 勤誠Q1淡季不淡

勤誠3月營收為25.1億元。圖為勤誠2025年尾牙，右五為董事長陳美琪、右六為執行長陳亞男。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕伺服器機殼大廠勤誠（8210）今日公告3月營收為25.1億元，月增28.7%、年增45%，第一季累計營收71.1億元，年增達71.1%。勤誠表示，終端AI應用需求強勁，帶動資料中心建置熱潮，含AI伺服器、通用型伺服器、存儲伺服器、交換器及機櫃零組件等產品出貨暢旺，推升3月與首季營運，整體「淡季不淡」，也為全年營運成長打下基礎。

展望後市，勤誠指出，AI帶動的硬體需求趨勢依然明確。根據研調機構（TrendForce）統計，北美五大雲端服務供應商（Google、AWS、Meta、Microsoft、Oracle）2026 年的資本支出總額年增率預估高達40%，除了積極佈建大規模AI基礎建設外，2019至2021年雲端投資熱潮所購置的通用型伺服器也進入汰換週期。

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勤誠指出，全球主要CSP業者對伺服器基礎建設及硬體投資維持明確且持續的態度，隨著產業技術不斷迭代，公司多年來在產品、技術與產能上的深厚積累，正隨著既有與新開發專案需求的穩定成長，逐步轉化為實質的營收貢獻 。

面對熱絡的市場需求與前所未見的外部環境變數，勤誠也積極強化營運韌性。近期國際地緣政治震盪與全球供應鏈衝擊，更加凸顯了企業彈性應變的必要性。

勤誠表示，已全面加速推進製造與營運的在地化策略，美國NCT（新產品導入與打樣）廠區已於3月中旬正式落成啟用，而馬來西亞量產基地則預計於今年陸續上線，搭配持續建置中的美國量產廠區，完善的全球產能不僅將大幅提升抵禦外部波動的防禦力，更能就近支援客戶需求，推升今年度的整體營運動能。

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