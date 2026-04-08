冠星-KY三月營收創47個月新高 預估第二季年增中高個位數

冠星-KY預估，第二季業績比去年同期至少會有中高個位數的年增幅度，樂觀看待上半年業績優於去年同期。（冠星-KY提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕布料廠冠星-KY（4439）柬埔寨、越南工廠產能滿載，出貨動能強勁，3月營收8.72億元，月增117.6%、年增10.2%，創近47個月新高，首季營收18.13億元，季增31.6%、年增2.09%。法人指出，進入第二季旺季之後，預估該公司單季業績比去年同期至少會有中高個位數的年增幅度，樂觀看待上半年業績優於去年同期。

冠星-KY重申，集團營運落底之後的業績動能已明顯回升，關鍵動能來自越南廠利用率提升，並成功達到經濟規模，目前獲得多家國際品牌新客戶青睞，除了德系客戶運動休閒服飾訂單能見度長達半年，美系客戶下單力道持續成長，更可望取得日系客戶新單，使公司樂觀看待2026年展望。

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管理層指出，為因應全球供應鏈移轉與品牌端降低中國依賴的趨勢，冠星近年持續擴大越南投資，包括布料與成衣產能。越南廠在2025年月產量達 200萬磅、利用率逼近九成，原本在中國投產的訂單，正持續轉向東南亞，預期越南在未來數年的投資環境與需求都將維持向上，因此規劃2026年在現有基礎上，月產能再增加100萬磅。

冠星-KY產品線以運動休閒棉混紡針織布為主，衛衣布占營收逾五成，並與Adidas合作近30年，在中國、柬埔寨及越南均有生產據點。除了越南廠以外，柬埔寨廠月產能約400至450萬磅，搭配公司建立的布料數位資料庫與3D模擬打樣技術，有助加快客戶選布及開發流程。

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