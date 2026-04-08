提前拉貨潮湧現 友達、群創看旺上半年

友達董事長彭双浪（右）與總經理柯富仁展示首度亮相的低軌衛星天線模組。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕2026 Touch Taiwan系列展正式登場，外界關注面板雙虎對於近期國際局勢動盪對景氣影響。群創（3481）董事長洪進揚表示，因中東戰火以及記憶體缺貨，客戶提前拉貨，上半年情況「的確比預期好」；友達（2409）董事長彭双浪則說「不若年初樂觀，但也不悲觀」，他指出「截至目前為止還不錯」，但中東戰事「一日三變」，下半年能見度低，仍須緊盯油價與戰事變化。

洪進揚指出，因為戰爭、通膨疑慮升溫，加上記憶體等關鍵材料漲價，品牌客戶傾向提前備貨，以降低未來成本不確定性，目前看筆電、手機等產品因價格敏感度高，受到上游材料漲價衝擊較大，電視與顯示器受成本影響程度相對小。

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不過洪也坦言，下半年市場能見度仍偏低，將依客戶需求動態調整產銷策略。

在成本壓力上，群創總經理楊弘文表示，自去年起已積極尋找材料供應商，調整採購策略等以降低成本上升衝擊。另外也調整產品組合，提高利基型產品比重，比如工控、車用及特殊顯示器等應用領域。

洪進揚指出，面板廠要改善以量為優先的宿命，群創的策略是逐步降低對傳統顯示器的依賴，提升高附加價值產品比重，去年底非顯示器營收佔比已超過5成。

在面板需求優於預期，加上群創去年已提早尋找新的材料供應商，在成本控制以及利基產品出貨比重提升下，群創對上半年毛利率改善有信心，洪表示「應該可以守穩一定的利潤」。

彭双浪直言，面板景氣在第一季就面臨諸多變數，包含記憶體缺貨、現在甚至連CPU都缺，對消費性電子產品影響較大，電視因為有世足賽等運動賽事拉動，加上零組件缺貨，客戶拉貨較為積極，不過最大不確定因素還是中東戰事，「一天三變」，很難用常理去判斷。

群創打破空間限制，展出85吋互動式 InnoScenery 視界窗，圖右為董事長洪進揚、左為新上任總經理楊弘文。（記者陳梅英攝）

彭双浪認為，目前市場普遍認為戰爭的影響應該不是長期，慢慢會受到控制，能源價格能否回到原來水準，是後續要觀察的重點。若能源價格居高不下，恐進一步推升通膨壓力，影響整體經濟復甦。

同時，此次事件也凸顯全球能源供應韌性不足的問題，各界也會思考運輸航道是否分散，進而帶動新的航道開發、還有戰後重建商機等，也不全是壞事。

友達從雙軸轉型到三個營運支柱，近期並在AI射出四隻箭，代表友達轉型方向逐漸聚焦，友達總經理柯富仁指出，去年底友達在面板以外的垂直場域與智慧移動營收佔比已超過4成，今年將會過半。

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