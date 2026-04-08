飛捷3月營收創45個月新高 首季業績寫近15季新猷

飛捷3月營收5.42億元，月增8.3%、年增18.2%，創最近45個月新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠飛捷（6206）3月營收5.42億元，月增8.3%、年增18.2%，創最近45個月新高，營收15.1億元，季增39.3%、年增10.9%，創近15季新高。管理層今天指出，受惠終端市場需求上揚與多元產品布局發酵，上半年營運動能逐步走強，目前訂單能見度提升，全年成長展望可期。

飛捷分析旗下營收結構，首季於歐美市場的業績動能維持穩健增長，亞太市場表現也相當亮眼，東北亞客戶於去年底導入新機種，帶動今年第一季進入放量出貨期。預估今年整體區域營收占比將與去年持平，維持歐洲四成、美洲五成、亞太一成。另外，在成本結構方面，飛捷將密切追蹤市場動態，在確保關鍵零組件供應與客戶成本競爭力的基礎上，採取更具彈性的資源調度策略，力求與客戶共同抵禦外部風險，確保訂單能如期、可靠交付。

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展望未來，飛捷將致力推動端點設備升級為具備邊緣運算能力的服務節點，全面串接支付、資訊與決策流，加速由「硬體供應商」轉型為「解決方案與服務商」。透過強化供應鏈韌性、產品交付品質與組織效能，飛捷將以審慎態度掌握市場變局，持續提升國際競爭力，維持企業穩定成長與可持續的回報表現。

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