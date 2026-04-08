AI測試需求擴大 漢測3月、第1季營收雙創新高

漢測（7856）今公布3月營收為新台幣4.68億元，月增55.1%、年增209.2%，創單月營收新高。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體晶圓測試廠漢測（7856）今公布3月營收為新台幣4.68億元，月增55.1%、年增209.2%，創單月營收新高；第一季累計營收為9.85億元，年增122.58%，創歷史新高紀錄。漢測目前是興櫃股，今收盤參考價達3195元。

漢測表示，營收成長主要受惠於AI加速器與高效能運算（HPC）晶片測試需求持續擴大，帶動熱管理模組及相關客製化產品出貨明顯成長。隨著AI晶片功耗持續攀升，測試階段對於穩定性與測試條件的要求也相應提高。

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漢測總經理王子建指出，公司持續優化整體測試解決方案，涵蓋熱管理等關鍵環節，協助客戶提升測試效率與良率表現。此外，為支援在地客戶，漢測已著手布局美國營運據點，提供即時且完整的技術支援服務，並進一步強化與當地客戶的合作關係，未來也將逐步擴大工程服務能量。

展望未來，漢測表示，將持續深化技術研發與產品布局，並結合全球據點優勢，推動整體營運穩健成長。

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