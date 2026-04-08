永笙-KY預計4月下旬掛牌上市 承銷價暫定21元

永笙-KY總經理李冬陽。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕細胞治療公司永笙-KY（4178）將於4月9日召開上市前法人說明會，預計4月下旬掛牌上市，目前承銷價暫定21元。永笙-KY以全球最大規模的私有公捐臍帶血細胞庫為核心，也是台灣首家、全球領先取得美國FDA臍帶血新藥藥證（BLA）的細胞治療公司。

永笙-KY透過「細胞三箭」規劃公司短中長期策略：短期內憑藉「細胞服務」，透過保險創新商業模式，建立穩定營收金流；中期「細胞供應」以符合FDA藥物規格之API細胞原料，切入細胞治療CDMO產業鏈；長期佈局「細胞新藥」，透過多項臨床適應症的推進，極大化藥證價值與授權潛力。

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永笙-KY總經理李冬陽表示，永笙-KY開創全球首見的「公庫保障服務」創新商業模式，透過與新光人壽等保險業者合作，將高價值的臍帶血公庫配對服務納入醫療保障範圍，目前更積極切入美國及東南亞人口數超過台灣數十倍的利基市場。傳統臍帶血私存業務僅涵蓋約7%的新生兒市場，永笙此舉成功切入剩餘93%未存臍帶血的市場，將原本的一次性儲存業務收入，轉化為「高毛利、具持續性」的保障服務金流，為公司構築長期穩健的財務體質。

李冬陽指出，永笙目前擁有超過3萬6000袋臍帶血資源，累積全球逾2300例成功移植案例，合作醫療機構覆蓋超過350家醫學中心，是少數同時具備資源規模與臨床實績的細胞治療公司。

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