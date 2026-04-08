玉山金併三商美邦人壽 公平會通過

公平會放行玉山金控併購三商美邦人壽。（示意圖，記者王孟倫攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕公平會今日委員會決議，玉山金控與三商美邦人壽申請結合一案，考量我國保險市場結構分散、上下游業者眾多且銷售管道多元等因素，認定雙方結合後尚無顯著的限制競爭疑慮，故不禁止其結合。

公平會說明，玉山金控擬透過股份轉換的方式取得三商美邦人壽全部已發行股份，並納入其金融控股體系中，因2家公司營業額均達到《公平交易法》規定的結合申報門檻，且無同法第12條除外規定適用情形，因此玉山金控依法向公平會申報結合。

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公平會指出，玉山金控所屬子公司的營業項目主要為銀行、證券業等，而三商美邦人壽為經營人身保險業；玉山銀行經營保險代理人業務，屬保險業下游銷售通路，結合後玉山金控將同時跨足保險商品與銷售通路。因此，此案兼具多角化結合及垂直結合的型態。

在垂直結合部分，公平會經分析三商美邦人壽透過玉山銀行銷售保險商品之保費收入，及玉山銀行銷售三商美邦保險商品所獲佣金收入，認為兩者結合不致於增加垂直封鎖的經濟誘因。此外，我國保險市場結構分散，上下游業者眾多且銷售通路多元，結合後不致有市場封鎖或排除其他競爭者的疑慮。

而在多角化結合部分，公平會經考量法令管制改變、技術進步、參與結合事業原有跨業發展計畫等因素，認為玉山金控與三商美邦人壽結合並未顯著改變市場競爭的態勢。綜合以上之審查，公平會認為本案結合並無顯著限制競爭不利益，依《公平交易法》第13條第1項規定，不禁止其結合。

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