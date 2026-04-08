別再自以為省錢！這「5個節儉習慣」其實正瘋狂燒光你的存款

美媒報導，5種節儉生活策略其實是應該摒棄的壞習慣。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕大家都希望存下更多錢，「有意識地節省」才是關鍵。美媒報導，在尋找省錢方法時，要特別注意以下這些「節儉陷阱」，因為它們長期下來，可能比不省錢還更花錢。以下是5種看似節省，其實是壞習慣的理財方式。

1.為了省小錢特地繞遠路：想像你為了每加侖省幾毛錢的油錢，或為了省1美元的購物費，特地多開15分鐘的車。結果很可能是你多花的油錢早就超過省下的金額，更別說對環境的影響，以及你時間的價值。

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2.不必要的大量囤貨：有些東西確實適合大量購買，例如衛生紙、紙巾或部分不易腐壞的食品。但如果你把衣櫃、房間甚至地下室都塞滿，反而容易忘記自己已經買過什麼，下次出門又再多買一份，結果變成浪費。

3.完全不給自己小確幸：有些小開銷其實能帶來很高的「幸福回報」。例如對你來說，每天一杯風味咖啡，可能就是一天的動力；但對同事而言，可能只是浪費錢。關鍵在於分辨哪些花費真的能讓你開心，哪些則應該省下或用在更重要的地方。

4.讓人痛苦的兼職工作：做自己喜歡的副業來增加收入沒有問題。問題在於，如果你花大量時間做一份低薪又討厭的工作，反而得不償失。更好的做法是找到更有興趣、報酬更高的副業，或提升專業能力，爭取更好的正職工作。

5.只看價格，不看價值：「節儉」和「摳門」的差別，在於是否重視價值。摳門的人會選最便宜的鞋子；節儉的人會選擇最有價值的鞋子。即使價格貴一倍，但如果能穿更久，其實更划算。不過，也要小心別用這個理由為過度消費找藉口。最重要的是清楚自己的目標與預算，找到真正適合自己的平衡點。

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