低軌衛星+NB天線新客戶 耀登今年看成長

耀登今日舉行法說。圖為副總經理溫文聖。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通股耀登（3138）今日舉行法說，副總經理溫文聖表示，低軌衛星產品在陸續出貨下，今年可望佔營收比3-5%，而在新接NB天線二大客戶下，越南已新增產線，預計6月完工，預期今年營收可望有雙位數成長。

法人指出，耀登低軌衛星產品預計今年第三季開始出貨，明年出貨規模可望進一步放大，而NB天線客戶今年試產後，明年出貨量也將增加，明年營運成長力道強。

請繼續往下閱讀...

溫文聖說，耀登今年3月得標國家太空中心（TASA）的KA頻段地面接收站案，預計11月交付，同時也有高中軌衛星客戶，以及與低軌衛星客戶洽談中，預計低軌衛星產品今年可望貢獻總營收約3-5%，且耀登已從元件、軟體整合、模組轉為系統整合商。

在NB天線方面，溫文聖指出，耀登已於越南北部租地設廠，預計今年6、7月完工，越南新廠產能將較現有規模增加5倍，今年雖然尚未滿載，但在NB新客戶陸續導入後，預期明年產能將明顯放大，未來越南廠產能比重預估將超過50%，成為公司重要製造基地。

至於市調機構預測今年NB出貨量恐將減少一事，溫文聖表示，NB天線訂單是新客戶，是從零開始，因此仍會貢獻營運。

耀登目前被動天線約占營收近70%，其中NB天線佔營收比約70%，而量測設備約占20%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法