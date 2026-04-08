成大展現AI實戰方案 推動企業數位轉型與國際競爭力

成功大學參加2026 SMART+智慧製造展，產業界於展區進行交流。（成大提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕在全球製造業加速智慧化與數位轉型之際，產業對AI應用的需求持續升溫。成功大學今（8）日起於2026 SMART+智慧製造展，以「AI 實戰落地」與「供應鏈韌性」為主軸，展出涵蓋海運、精密感測、資安防護及智慧載具等跨域研發成果，實際呈現企業導入AI的應用與效能提升路徑。

成大表示，自去年成立AI Service Center 以來，扮演「外掛大腦」角色，串聯產學資源，提供企業客製化AI解決方案及跨域人才培訓，協助建構完整AI生態系。SMART+智慧製造展於今日至10日在南港展覽館舉行，成大展出技術幫助企業提升全球供應鏈競爭力，核心聚焦AI與物聯網、供應鏈資安，以及智慧機器人與移動載具3大領域。

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在工業資安方面，成大電機系李忠憲教授的「查詢式系統異常偵測技術」，可即時識別並阻斷潛在入侵威脅，確保企業在推動數位轉型過程中，關鍵生產數據與控制系統不被竊取或干擾。物理系羅光耀教授的「單一金屬氧化氣體感測器多氣體辨識技術」突破硬體限制，實現單元件多氣體精準偵測。

交管系林珮珺教授的機器學習海運貨櫃缺陷自動偵測，大幅減少人工誤差，提升物流效率；材料系劉全璞教授展出的「多維度應變感測裝置」與「三元值邏輯系統」提供高效低耗的智慧感測器基礎架構。

同時，成大持續推進智慧設備與自主系統應用，機械系劉彥辰教授展示的「動態視窗演算法機器人自主導航與噴灑系統」，展現智慧載具在工廠與農業場域中的精準控制與動態避障作業能力。

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