AI機器人+航太複合材料雙引擎啟動，上緯投控首季營收1.9億元。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕上緯投控（3708）今日公布今年首季營收1.9億元，上緯表示，AI機器人與航太複合材料雙引擎啟動，預料今年隨新事業開始貢獻，營運結構出現關鍵轉折，新應用將成為未來營運動能的重要來源之一。

上緯分析，AI機器人事業首季營收已突破千萬元門檻，自有品牌「TaiiBot 台智寶」導入實際場域，應用橫跨服務型機器人與多元場景解決方案，隨導入速度提升與應用持續擴展，機器人事業正快速累積訂單與出貨動能。

請繼續往下閱讀...

此外，航太複合材料事業自去年成立後即達成獲利目標，展現良好營運基礎，預料今年在訂單能見度提升與產能逐步開出下，營收可望呈現逐季放大，與機器人事業形成雙引擎推進格局。

上緯認為，在兩大新事業同步推進下，上緯的營運由材料供應商轉向結合技術、產品與應用的整合型企業，隨著產品落地、應用擴散與產業趨勢共振，新事業進入加速期，未來成長空間備受市場關注，對整體營運展望維持審慎樂觀態度。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法