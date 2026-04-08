800艘船受困荷姆茲海峽 船東著急！航道疏通不明朗

亞洲、中東和歐洲的船東對荷姆茲海峽可能重新開放的消息，既感到欣慰又保持謹慎。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕各國船東正爭相解美伊停火協議的細則，該協議可能會暫時疏通荷姆茲海峽，並至少在理論上為被困在波斯灣的800多艘船隻提供一個出路。

自2月底美以空襲導致伊朗加強管控以來，這條至關重要的水道實際上已經關閉，引發前所未有的能源供應危機。隨後，在美國總統川普設定的最後期限到期前幾個小時，雙方達成停火協議，以換取水道重新開放。

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然而，關鍵細節仍不明朗。伊朗方面表示，已同意在與其武裝部隊協調並在「技術限制」範圍內提供兩週的安全通行，而川普則宣布「全面、立即、安全地開放」。川普在另一篇社群媒體貼文中表示，美國將「協助疏導交通」並「密切關注」以確保通行順暢，但這些提議不太可能受到德黑蘭的歡迎。

亞洲、中東和歐洲的船東對海峽可能重新開放的消息既感到欣慰又保持謹慎。週三，海峽週邊的交通狀況並未立即發生變化，但一些船東表示，他們正在聯繫保險公司和安全顧問，並已安排船隻待命。鑑於問題的敏感性，他們要求匿名。

世界第二大貨櫃班輪公司AP Moller-Maersk A/S的發言人表示，「停火可能會創造過境機會，但尚未提供完全的海上確定性，我們需要了解所有可能附帶的條件」，他並補充說，目前資訊仍然有限。

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