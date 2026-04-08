枯水期尚未結束！水利署：新竹維持減壓供水 減壓時段縮短2小時

經濟部災害緊急應變小組今（8）日召開第2次工作會議。（水利署提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部次長賴建信今（8）日主持經濟部災害緊急應變小組第2次工作會議，汛期前仍謹慎因應水情，會中決議維持水情燈號，加強調度及自主節水；新竹地區維持減壓供水黃燈，但新竹水情因近期降雨有所緩解，因此縮短自來水夜間減壓時段2小時，台中則維持水情提醒綠燈，

水利署指出，本次降雨前透過跨部會合作節水與各項調度措施已為穩定水情打下基礎，新竹地區先前因應黃燈水情，已最大化桃園與苗栗的跨區調度，並推動減壓供水、產業自主節水及政府部門減少非必要用水，農業部亦推行頭前溪流域農業系統性節水。台中地區則是由科學園區及產業園區自主節水、農業部門輪灌、加強灌溉管理等方式節約水量，並啟用抗旱井補充水源，節省水庫出水量。

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水利署說明，清明連假期間的鋒面為中部以北水庫帶來顯著助益，新竹寶山及寶二、苗栗永和山與台中鯉魚潭等水庫集水區降雨達300毫米以上，經全力引水蓄存，預估本波降雨對全台水庫挹注約1.9億噸水量。目前全台主要水庫蓄水率介於2成至9成，其中石門、寶山寶二、鯉魚潭及永和山水庫蓄水率持續上升，明德水庫近9成。考量新竹水情稍有緩解，故調整縮短自來水夜間減壓措施，時段由原22點至隔日5點縮短為23點至隔日4點，縮短2小時。

水利署最後強調，台灣已進入枯水期末段，雖有春雨挹注，但後續梅雨仍具變數，為持續穩健全台供水，將持續落實各項防旱作為，全力達成6月底前「民生用水不進入分區供水、產業生產穩定不受影響」的供水目標，呼籲社會各界共同珍惜水資源，攜手安度枯水期。

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