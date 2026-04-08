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把握4/9最後上車日！楠梓電、晟銘電等16檔股東紀念品別錯過

2026/04/08 17:03

股東會紀念品近期密集公布，種類多元，市場關注度持續攀升。（示意圖，資料照）股東會紀念品近期密集公布，種類多元，市場關注度持續攀升。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕股東會紀念品近期密集公布，種類多元，市場關注度持續攀升。4月9日為16檔個股股東紀念品最後買進日，包括訊聯（1784）外泌體極萃彈潤舒護面膜、楠梓電（2316）方形玻璃保鮮盒、晟銘電（3013）三角斜背保溫保冷袋、中光電（5371）真空包裝米、康那香（9919）口罩等實用紀念品，想領的投資人，可要把握4月9日最後上車日，否則一錯過，就只能再等1年。

以下為16檔個股及其股東紀念品：

股票代號 公司名稱 最後買進日 股東會紀念品
1 1452 宏益 4月9日 濕紙巾
2 1784 訊聯 4月9日 外泌體極萃彈潤舒護面膜
3 2316 楠梓電 4月9日 方形玻璃保鮮盒
4 2364 倫飛 4月9日 便利商店50元商品卡
5 3013 晟銘電 4月9日 三角斜背保溫保冷袋（紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代）
6 3028 增你強 4月9日 隨行玻璃胖胖瓶
7 3209 全科 4月9日 迷你夜行LED燈
8 3289 宜特 4月9日 禮券50元
9 3322 建舜電 4月9日 統一超商35元商品卡
10 3632 研勤 4月9日 包裝米
11 4735 豪展 4月9日 伊莎貝爾歐風精華皂
12 4721 美琪瑪 4月9日 超商商品卡50元
13 5371 中光電 4月9日 真空包裝米
14 6185 幃翔 4月9日 無好比洗衣精
15 8390 金益鼎 4月9日 香水洗衣精1罐
16 9919 康那香 4月9日 口罩

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