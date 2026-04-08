把握4/9最後上車日！楠梓電、晟銘電等16檔股東紀念品別錯過

股東會紀念品近期密集公布，種類多元，市場關注度持續攀升。（示意圖，資料照）
〔財經頻道／綜合報導〕股東會紀念品近期密集公布，種類多元，市場關注度持續攀升。4月9日為16檔個股股東紀念品最後買進日，包括訊聯（1784）外泌體極萃彈潤舒護面膜、楠梓電（2316）方形玻璃保鮮盒、晟銘電（3013）三角斜背保溫保冷袋、中光電（5371）真空包裝米、康那香（9919）口罩等實用紀念品，想領的投資人，可要把握4月9日最後上車日，否則一錯過，就只能再等1年。
以下為16檔個股及其股東紀念品：
|股票代號
|公司名稱
|最後買進日
|股東會紀念品
|1
|1452
|宏益
|4月9日
|濕紙巾
|2
|1784
|訊聯
|4月9日
|外泌體極萃彈潤舒護面膜
|3
|2316
|楠梓電
|4月9日
|方形玻璃保鮮盒
|4
|2364
|倫飛
|4月9日
|便利商店50元商品卡
|5
|3013
|晟銘電
|4月9日
|三角斜背保溫保冷袋（紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代）
|6
|3028
|增你強
|4月9日
|隨行玻璃胖胖瓶
|7
|3209
|全科
|4月9日
|迷你夜行LED燈
|8
|3289
|宜特
|4月9日
|禮券50元
|9
|3322
|建舜電
|4月9日
|統一超商35元商品卡
|10
|3632
|研勤
|4月9日
|包裝米
|11
|4735
|豪展
|4月9日
|伊莎貝爾歐風精華皂
|12
|4721
|美琪瑪
|4月9日
|超商商品卡50元
|13
|5371
|中光電
|4月9日
|真空包裝米
|14
|6185
|幃翔
|4月9日
|無好比洗衣精
|15
|8390
|金益鼎
|4月9日
|香水洗衣精1罐
|16
|9919
|康那香
|4月9日
|口罩
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