房屋稅2.0新制 桃園市去年房屋稅收增加17.6億元

房屋稅2.0新制從前年7月開始實施，桃園市去房屋稅收增加17.6億元，已躍升為地方稅最大來源。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕房屋稅2.0新制從前年7月開始實施，桃園市政府地方稅務局統計去年五月開徵房屋稅收增加17.6億元，已躍升為地方稅最大來源；桃園市長張善今於市政會議聽取地方稅務局專題報告後表示，市長桃園市人口成長率為六都之最，吸引更多民眾購屋定居，房屋稅收成長潛力可期，未來市府也將持續推動智慧稅務服務，提供市民更便利使用體驗。

地方稅務局長姚世昌表示，近年部分縣市推動自動化服務機台，但考量建置及維護成本較高，且使用率有限，桃園選擇優先推動「e觸即發跨域稅務通」網路服務，提供民眾更便捷的線上稅務申辦體驗。

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他說，在五都整體稅收普遍下滑情況下，桃園仍逆勢成長，展現穩健財政韌性，未來市府也將結合「三心六線」交通建設，帶動土地開發與人口移入，持續挹注城市財政動能。

張善政指出，桃園正積極邁向智慧城市，稅務行政的數位轉型是重要一環，透過智慧化手段，不僅能更精準掌握稅源，也能打造更直覺、便捷的申辦環境，讓公務體系從被動課稅轉向主動服務，全面提升整體行政效能。

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