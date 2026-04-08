他背793萬、35年房貸只用18年就還清 背後原因令人驚訝

透過客觀數據規劃出「最安全且最有效率」的還款方式，才能在未來取得真正的財務安心。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕對許多人來說，購買房子時最頭痛的就是房貸。日本一名40歲男子買房時選擇背4000萬日圓（約新台幣793萬元）房貸，本應35年才能還清，他沒有選擇加快還款，靠著驚人投資操作，18年房貸就實質清零。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，40歲的A先生（化名）與妻子及兩名孩子組成四口之家，在購買房子時，考慮申請4000萬日圓（約新台幣793萬元）房貸。一開始，他打算採用一般常見的35年貸款，但這意味著要還到75歲，讓他對退休後仍需還款感到不安，因而萌生「希望早點還清」的想法。

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於是他改考慮25年貸款，但試算後發現，每月還款金額大幅提高，對家庭負擔過重。考量未來孩子教育費與日常開銷，他陷入兩難，既想提早還清，又不希望當下生活品質大幅下降。

最終，A先生採取維持35年房貸，不縮短期限。原因在於，透過延長年限降低每月還款壓力，將「省下來的錢」拿去做定期投資。也就是一邊借款、一邊進行資產運用，以提高整體資金效率。

一開始，A先生也擔心「一邊負債一邊投資是否太冒險」，但在了解長期、分散、定期投資能降低風險，加上當時房貸利率偏低後，他決定採用這種策略。於是，他一邊維持35年房貸，一邊持續將多餘資金投入投資市場。

隨著時間推移，A先生持續投入資金，即使市場有波動，但長期下來資產穩定成長。18年後，他發現一個驚人的結果，投資累積的資產金額，已經與剩餘房貸金額相當。換句話說，他只要動用投資資產，就能一次清償剩餘貸款。最終，他選擇提前還款，成功將原本35年的房貸，在18年內實質還清。

「早還清」不一定要短年期。如果當初選擇25年貸款，A先生每月負擔會更沉重，幾乎沒有餘力投資，資產也難以累積，最終可能只能按部就班還滿25年，甚至增加違約風險。

專家指出，關鍵在於根據自身條件，透過客觀數據規劃出「最安全且最有效率」的還款方式，才能在未來取得真正的財務安心。

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