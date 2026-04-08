LINE Premium第二階段正式上線！還能打造「雙重人設」 新功能一次看

LINE 今（8）日宣布推出 LINE Premium 第二階段服務。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕LINE 今（8）日宣布正式推出LINE Premium第二階段的5項會員福利，包括整合LINE MUSIC、LINE購物、LINE旅遊、以及LINE禮物提供的專屬優惠，以及預告近期將批次推出「自選個人檔案」功能。此外，LINE主頁亦新增LINE Premium服務入口，讓用戶能快速開啟首月免費試用，或隨時查看各項會員福利使用狀態。

LINE Premium第一階段推出的五大核心功能，包括進階備份、相簿升級、無痕收回、應用程式字型與應用程式圖示，目前已完成全台批次釋出，所有用戶現在皆可開啟「首月免費試用」，立即體驗。

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第二階段則聚焦於四大熱門服務的LINE Premium會員專屬優惠，與進階功能「自選個人檔案」。服務優惠今日全數上線，LINE MUSIC提供的每月3首音樂自選福利（可設定為鈴聲、答鈴或背景音樂），在首月免費試用期即可搶先體驗；而LINE購物、LINE禮物及LINE旅遊所提供的專屬回饋，於試用期滿後即可開始每月領取。

此外，自選個人檔案將於近期批次釋出，需將LINE應用程式更新至26.5（含）以上或最新版本方可使用，無論是首月免費試用期間或正式付費訂閱用戶，都將陸續收到功能推送。

在會員優惠方面，LINE Premium推出每月專屬優惠大禮包，總價值超過400元。會員每月可於LINE MUSIC自選3首音樂，並領取LINE購物50點與LINE旅遊100點點數紅包，以及LINE禮物總額250元的優惠券。其中音樂福利於試用期間即可使用，其餘優惠則於試用期後開始發放。

針對首次使用相關服務的新用戶，LINE Premium另提供加碼優惠，包括LINE購物168點、LINE旅遊500點點數紅包，以及LINE禮物50元優惠券，藉此吸引用戶體驗更多元的數位服務。

針對社交使用情境，LINE Premium 推出「自選個人檔案」功能。過去用戶在LINE上僅能使用單一個人檔案，無法因應不同對象調整呈現形象，透過此新功能，訂閱會員除主要檔案外，還可額外設定2組自選個人檔案，並針對不同好友個別套用。無論是一對一聊天、群組互動、語音通話，或是送禮與傳送貼圖，都可依對象呈現不同形象，提升溝通彈性。

此外，LINE 也於主頁服務列表中新增 LINE Premium 專屬入口，讓用戶可一鍵開啟首月免費試用，並即時查看會員福利的使用情況，進一步強化整體服務體驗。

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