台廠搶單奏捷！印度資安疑慮禁用中國產品 公路收費站改用台美德設備

傳印度考慮禁止海康威視等中企銷售聯網監視器。（路透資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，知情人士透露，印度因數據安全疑慮，正避免高速公路收費站使用較廉價的中國製高速攝影機，而改採台灣、美國與德國供應商的產品。

消息來源說，印度官員已接獲指示，避免從中國進口敏感技術，並汰換目前使用的中國製攝影機。印度正推動一項更換高速公路收費站攝影機的計畫，以便讓駕駛人無須減速繳費，維持交通順暢安全。

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知情者說，印度國家公路管理局（NHAI）已選定3家公司，採購用於1150個收費站的攝影設備。這3家公司分別為台灣台達子公司晶睿通訊（VIVOTEK）、德國工業零件製造商博世（Robert Bosch GmbH）以及總部設在芝加哥的摩托羅拉系統（Motorola Solutions）。

NHAI、印度資訊部與上述3家企業皆未回應彭博的評論要求。

知情者表示，儘管這3家供應商的高速攝影機較中國產品更昂貴，但新德里的立場源於擔心整個由中國製造或部份製造的設備可能用於情報蒐集，尤其在軍事衝突期間。

印度經濟時報也依據消息來源報導，印度政府據悉考慮禁止海康威視、浙江大華等中國公司出售聯網監視攝影機與其他視訊設備。

儘管新德里和北京之間的外交關係近期有所緩和，但對中國視訊設備的打壓顯示，兩國數十年的邊界衝突導致表彼此之間存在深刻的信任問題。將中國視為戰略對手國家，包括美國與英國，都對中國企業可能利用其技術進行監控感到疑慮。

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