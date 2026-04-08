廣達3月營收創單月新高 首季業績寫歷年單季最強

廣達受惠於輝達GB300系列AI伺服器出貨暢旺，大幅挹注業績認列表現。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）受惠於輝達（NVIDIA）GB300系列AI伺服器出貨暢旺，大幅挹注業績認列表現，3月營收3628.03億元，月增68.3%、年增88.4%，創下歷史單月新高記錄，首季營收8092.21億元，季增26.7%、年增66.62%，改寫歷年單季新猷，管理層看好旗下AI業務動能將持續逐季升溫。

廣達3月受惠於美系手機龍頭品牌廠強勁的拉貨，以及其他品牌客戶對記憶體漲價所帶動的備貨需求，季底效應優於預期，筆電出貨530萬台，月增165%、年增8.16%，首季出貨1000萬台，季減8.25%、年減7.4%，實際表現較原先預期的季減15%至20%更佳。

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伺服器業務方面，廣達指出，此區塊去年佔整體營收70%，AI伺服器在整體伺服器的佔比約70%，今年的伺服器營收已佔總營業額達80%，AI伺服器貢獻在伺服器業績佔比也達80%，在GB300出貨續旺之下，伺服器營收逐季成長的趨勢大致底定，至於Vera Rubin的出貨時程，則將繼續配合輝達（NVIDIA）步調。

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