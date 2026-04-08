卓榮泰：透過先進顯示技術 向世界展現台灣實力

卓榮泰出席Touch Taiwan展，盼透過先進顯示技術向世界展現台灣實力。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕行政院長卓榮泰今（8）日出席「Touch Taiwan系列展」開幕暨頒獎典禮表示，顯示器產業已成為台灣經濟發展的重要支柱，不僅整體產值突破新台幣兆元，更在AI應用與半導體先進封裝領域扮演關鍵角色。他形容，顯示器早已不只是冷冰冰的面板，而是一雙「有溫度的眼睛」，串連人與科技之間的互動，陪伴人類生活的每個階段。

卓榮泰指出，「Touch Taiwan系列展」為國內光電領域指標性展會，今年（2026年）吸引超過250家國內外廠商參展。隨著顯示器產業跨入先進封裝技術，展現科技實力持續躍進。他期盼在產業長期深耕與政府政策支持下，透過顯示器技術向世界展現台灣實力，為國家爭光。

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他表示，顯示器已深入日常生活各個面向，從手機、平板、筆電，到智慧手錶、電視與智慧家電，幾乎無所不在。台灣顯示器產業發展歷史悠久，相關從業人數超過10萬人，產值高達1兆元，並持續朝高值化與差異化邁進。在全球競爭壓力下，唯有持續創新與轉型升級，才能擺脫價格競爭、提升產業競爭力。

在技術發展方面，卓榮泰點出台灣在兩大顯示技術的領先優勢。電子紙已由黑白邁向彩色，並從小尺寸拓展至大尺寸應用，台灣更以高達九成市占穩居全球領先地位；Micro LED則在亮度、解析度與透明度持續突破，應用逐步延伸至智慧座艙與智慧眼鏡等新興領域。

此外，Micro LED也進一步結合矽光子技術，應用於光通訊領域，以低功耗、高頻寬特性改善傳統傳輸模式，成為支撐AI資料中心高算力需求的重要關鍵技術。

卓榮泰指出，政府正積極推動「中部精密智慧新核心」，打造中台灣成為光學產業重鎮，加速取得全球技術領先地位。

他進一步說明，行政院今年啟動「13項戰略產業」，多數與顯示器技術高度連結。例如半導體的扇出型面板級封裝、次世代通訊的面板級天線，皆源自顯示製程技術延伸；安控、軍工、機器人及生技醫療等產業，也仰賴顯示器作為關鍵人機介面；在公共建設方面，彩色電子紙與透明顯示器亦廣泛應用於智慧看板。

他強調，顯示器技術不僅提升民眾生活品質，更強化國家經濟韌性與資通訊安全，並帶動文創、觀光、運動與藝術文化等產業發展。

卓榮泰也提到，今年台灣燈會期間，大阪世博「TECH WORLD館」於嘉義重現，其中「生命劇場」運用560株顯示機械花與560面顯示螢幕交織呈現，「自然劇場」則透過弧形投影展現台灣自然景觀，充分展現台灣顯示技術的實力與創意。

他表示，行政院持續推動「AI新十大建設」，以智慧應用、關鍵技術及數位基磐為三大主軸，推動主權AI與算力中心建設，打造「全民智慧生活圈」，讓AI服務全面進入公私領域，實現隨時可見、隨手可用且安心可靠的智慧生活。

此外，經濟部已啟動「產業競爭力輔導團」，預計兩年內輔導超過14萬家次企業，特別協助中小微企業升級轉型，促進與大型科技產業同步發展，透過資金與技術支持培育關鍵人才。

卓榮泰最後強調，顯示器不只是一項技術產品，而是一雙能看見人類生活與未來想像的「眼睛」，相信顯示技術將成為推動未來生活的重要力量，期盼產業與政府攜手前行，讓台灣持續在國際舞台發光發熱。

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