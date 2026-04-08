勞動部增6類「最高負責人」樣態 職場性騷最高罰鍰可達百萬

勞動部明訂最高負責人範圍，強化職場性騷申訴保障。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部今（8）日修正發布《性別平等工作法施行細則》，針對《性別平等工作法》所定義的「最高負責人」重新定義，增列董監事、大股東、負責人3等親、位居特殊重要職位等六類「最高負責人」態樣，若對受僱者性騷擾，勞工可直接向地方政府申訴，最重可處100萬元罰鍰。

勞動部分析過去的申訴案件，首度公布本次新增「被申訴人屬最高負責人或僱用人」統計，114年度地方主管機關受理件數共計621件，屬於「最高負責人或僱用人」共109件、占17.6%，申訴人以女性占83.9%居多，申訴人年齡以25至44歲居多，占53.4%。

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日前新北市發生公司董事藉機肢體碰觸、抱住勞工，遭地方政府認定性騷屬實開罰10萬元的案例，但該案至勞動部訴願會，卻因「董事非最高負責人」的理由撤銷裁罰，衍生「最高負責人」如何定義的討論。

勞動部指出，實務上員工遭受公司董事長配偶、董事或位居事業單位重要職位等「非登記對外代表人」性騷擾時，勞工無法期待公司會秉持客觀、公正、專業的原則依法查證；依《性別平等工作法》規定，除事業單位對外代表人外，其他『與代表人職務相當之人』對員工性騷擾時，由地方政府個案認定。

為了保障受僱者及求職者的申訴權益，讓地方政府有明確認定依據，勞動部修正發布《性別平等工作法施行細則》第4條之2，明確規範所謂「與代表人職務相當之人」有哪些，確認為「實質執行代表人業務或實質控制組織人事、財務或業務經營者」，並列出6類最高負責人樣態。包含（1）現任或曾任董事（理事）或監察人（監事）。（2）持有20%以上股份者、（3）經工會、股東、協力廠商或性騷擾事件申訴人，指認為與代表人職務相當人士，並有具體事證者。（3）代表人的配偶、前配偶、四親等內之血親、三親等內血親的配偶、配偶的三親等內血親或其配偶。（5）代表人經改選尚未辦理登記者。（6）位居特殊重要職位者。受僱人如遭以上人員性騷擾，可依法逕向地方主管機關提起申訴，以保障受僱者及求職者權益。

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