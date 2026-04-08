榮成Q1營收107.59億 動能回溫

榮成3月營收為41.45億元。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕工紙大廠榮成（1909）今日公告3月營收為41.45億元，月增68.5%、年增2.09%，第一季累計營收為107.59億、年增5.14%，整體營運動能持續回升。3月份自結的營業利益達1.38億元，稅前淨利則為1.44億，每股稅前獲利0.11元，也明顯優於去年同期，營運體質持續轉佳。

法人指出，4月下旬起中國陸續進入假期消費季節、需求回溫，工紙產業動能有望再度轉強，全年在產業供需結構調整下，整體景氣有望穩健復甦。

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榮成指出，第一季工紙市場較去年同期回溫，在公司持續強化生產成本控管與庫存去化策略下，營運效率提升，帶動毛利及獲利能力穩步成長。第一季自結營業利益117萬元，合併稅前淨利3901萬元、相較2025年轉盈，每股稅前盈餘0.02元。

法人表示，從景氣面觀察，3月份中國製造業採購經理人指數（PMI）升至50.4，創一年新高，顯示生產活動加快，新訂單指數明顯改善，有助於包裝用紙需求提升。

同時，中國工紙市場受惠於前期減產效應延續、春節後補庫需求釋放，工紙市場供需結構明顯改善，帶動價格上漲，3月份工紙價格普遍調漲人民幣均價50元一噸，產業基本面持續改善。

此外，法人也指出，在中東地緣政治因素推升能源價格背景下，造紙產業生產及運輸成本上升，亦強化市場對價格上調的預期心理，下游包裝廠提前備貨，進一步支撐市場需求與價格表現。

展望後市，法人預期，隨著4月下旬中國「五一」假期消費需求回溫，以及電商「618」備貨潮逐步啟動，造紙產業需求動能可望再度轉強。在供給調控與需求回升雙重帶動下，2026年產業供需結構持續優化，整體景氣有望走出週期低部，進入穩健復甦階段。

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