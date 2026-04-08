汎銓3月營收雙增並創新高 股價近月飆漲逾一倍

汎銓董事長柳紀綸。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕檢測分析廠汎銓（6830）今（8）日公布3月營收達2.24億元，月增47.1％、年增22.88％，創單月營收新高；第一季營收累計達5.79億元，季減2.19%、年增24.54％，刷新歷年同期新高記錄。

汎銓表示，受惠近年積極佈建的海外營運據點委案收入貢獻逐步放大，帶動旗下材料分析（MA）、矽光子/AI晶片檢測分析業務引擎全面熱轉，推升3月及第一季營收繳出亮麗成績。

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看好全球AI應用全面擴張，美系AI晶片大廠對於晶片分析需求持續放量，公司已逐步擴大專區合作模式，採客戶進駐廠內的深度合作機制，不僅提升技術整合效率，也進一步強化客戶黏著度與訂單能見度，透過與國際一線客戶建立長期合作關係，有助於公司在AI晶片分析領域持續擴大市占與服務深度。

汎銓表示，公司已正式成立矽光子工程處，並完成3台自主研發的MSS HG矽光子分析設備建置，其核心「光損偵測裝置」技術已取得台灣、日本與美國發明專利，未來除持續深化矽光子檢測分析服務外，也將積極推動設備產品化進程，逐步切入矽光子設備市場。

汎銓旗下「MSS HG」矽光子測試平台主要聚焦三大核心應用方向，包括協助客戶進行光學失效定位能力；支援客戶少量多樣、規格持續變動的工程實驗與研發測試；發展為導入客戶場域的in-house研發/分析設備。

汎銓指出，MSS HG強調的是「光、機、電、像」的四位一體整合與工程彈性，透過公司自製的Prober探針載台，協助客戶「看得見」缺陷、「找得到」病灶，並且「分析得下去」，公司得以正式轉型為「服務＋設備」雙軌並行的營運模式，擴大整體市場打擊面與長期成長潛力。

汎銓持續釋出營運展望利多，帶動股價走強勁，今飆漲停達662元作收，創新天價，大漲60元，股價連6漲，累計漲幅52.36%，今成交量2479張。三月以來，汎銓股價漲達1.33倍，十足的矽光子題材飆股。外資昨賣超汎銓655張、投信買超40張、自營商小賣9張。

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