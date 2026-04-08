美伊協議停火台股狂飆1531點！創史上第2大漲點、40檔千金股

美伊協議停火台股狂飆1531點，創史上第二大漲點。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕在美伊戰爭停火的好消息帶動下，台股今（8）日開高走高、終場大漲1531.56點、以3萬4761.38點作收。保德信市值動能50 ETF（009803）經理人楊立楷指出，今日強彈快速扭轉台股技術面轉強，距離歷史高點3萬5579.34點僅差不到千點的距離，千金股家數更是上衝至40檔。

楊立楷表示，週三市場捎來多頭好消息，但因為目前進度為雙方宣布停火兩週，仍須慎防短線地緣風險仍可能再度牽動市場情緒，不過歷史經驗顯示，當製造業景氣處上升週期時，股市行情仍多由景氣引導而非通膨，因此這波股市估值修正，反而為台股等具備AI產業優勢的市場提供良好進場配置機會。

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他指出，展望全球製造業景氣持續回溫，復甦趨勢明確，雖有美伊戰爭干擾供應鏈，對經濟短期動能形成壓力，然因亞洲製造業庫存尚處低檔，加上AI相關需求強勁，預期不致發生如2022年俄烏戰爭時急遽去庫存現象，建議投資人可透過強化獲利成長篩選機制，持股相對集中於電子零組件等熱門AI供應鏈族群，如涵蓋封測、CPO、PCB、液冷散熱等標竿標的的市值型台股ETF，參與AI推動台股的漲升行情。

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