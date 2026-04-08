58歲男擁800萬提早退休「迎事業第二春」 1年半後他超崩潰下場曝

專家提醒，退休金是晚年生活的重要保障之一。（示意圖，彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕「人生只有一次，想挑戰看看。」58歲的T先生在55歲提前退休後，決定以退休金作為創業資本，投入約500萬日圓（約新台幣100萬元）作為加盟金、廚房設備與配送車輛等開業成本，加盟「高齡者宅配便當」連鎖品牌，他相信「總部有支持，可以放心」這句話，開啟了新生活。然而現實卻殘酷無情，最終慘賠近1500萬日圓（約新台幣300萬元）收場。

根據日媒報導，T先生過去在大企業擔任管理職，長期從事辦公室工作，對餐飲與配送產業毫無經驗。他提早退休時，身上擁有約2500萬日圓（約新台幣500萬元）的退休金，加上1500萬日圓存款，合計約4000萬日圓（約新台幣803萬元），準備開啟人生新篇章。

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「我一直想嘗試自己創業。人生只有一次，所以我想應該接受這個挑戰。當時我已經做好了一切準備，但是……」 ，T先生回憶，當初受到加盟總部「初期投資約500萬日圓即可、且有完整支援」的說法下，他決定以退休金作為創業資本，投入加盟事業。

當時T先生投入約500萬日圓作為加盟金、廚房設備與配送車輛等開業成本，手上仍保有約3500萬日圓資金，自認財務相對寬裕。

由於過去長期從事辦公室管理職工作，他對餐飲與配送業務並不熟悉，因此開業初期，T先生原本規劃「專心經營、現場交由員工負責」，然而實際營運後卻面臨嚴重人力短缺，被迫親自下場作業。每天凌晨4點起床準備食材、清晨開始製作便當，白天再開車配送，長時間高強度勞動讓他身心俱疲。

此外，高齡客群對配送時間與口味要求嚴格，客訴頻繁，加上每月須支付高額加盟金與權利金，即使營收增加，實際可留存利潤仍十分有限。扣除油錢、設備與食材成本後，幾乎形同「白做工」。

隨著營運壓力不斷累積，T先生不得不動用個人資金填補虧損，他擔心，擔心如果繼續這樣下去，退休積蓄都會化為烏有。最終在開業約1年半後，T先生決定止損退出。不過，由於提前解約須支付違約金及復原費用，最終總損失逼近1500萬日圓。

儘管仍保住部分退休金，T先生坦言這是一堂昂貴的教訓，「以前有公司體系支撐，其實很幸福。」目前他已回歸職場，在住家附近從事行政兼職工作，生活逐漸回到正軌。

報導指出，隨著高齡化與退休人口增加，中高齡創業案例逐年上升。根據調查，日本新設法人數創下新高，創業者平均年齡達48歲，其中60歲以上比例更創歷史新高。

然而，專家也提醒，退休金是晚年生活的重要保障，若未經審慎評估即投入創業，風險極高。調查顯示，超過5成民眾對退休金運用感到不安，其中不少人因未諮詢專業意見而做出錯誤決策。

分析認為，T先生的案例正是典型警訊。面對創業機會，除了評估獲利模式外，更應事先設定「停損點」，並進行完整財務試算，才能避免在退休後承擔過高風險。

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