美伊戰爭多線衝擊 六大危機威脅全球經濟

油價飆升引發人們對通膨、甚至潛在經濟衰退的擔憂。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美伊戰爭從能源危機演變為「多線經濟衝擊」，至少有六場同時發生的危機可能威脅全球金融穩定。

外媒Beincrypto報導，分析師Crypto Rover指出各種威脅正在匯聚，並認為市場「正走向一場全面危機」。

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1. 糧食危機正在醞釀

對沖基金自2022年6月以來首次轉為淨看好小麥。荷姆茲海峽封鎖擾亂全球約30%的海運化肥貿易，自戰爭開始以來，尿素價格已上漲約50%。隨著播種季節的到來，人工智慧分析公司Helios警告稱，到2026年底，全球食品價格可能會上漲12%至18%。

2. 日本債券市場壓力

日本公債殖利率持續攀升至數十年來的最高水平，分析師表示，這種現像在歷史上往往預示著更廣泛的市場崩盤。

3. 私人信貸市場預警

私人信貸領域的壓力也在加劇。BeInCrypto報告稱，由於贖回請求不斷增加，包括Blue Owl、貝萊德和阿波羅在內的許多公司已經限制了贖回額度。摩根大通首席執行長傑米·戴蒙也警告，總體而言，與當前環境相比，所有槓桿貸款的損失將高於預期。

4. 次級貸款違約率上升

根據Kobeissi Letter報導，次級貸款違約率已攀升至未償債務總額的10%，為11年來的最高水準。自2021年以來，利率已成長超過三倍，令人聯想到全球金融危機。

5. 滯脹訊號日益加劇

油價飆升引發人們對通膨、甚至潛在經濟衰退的擔憂。美國3月消費者通膨預期飆升至6.2%，創下自2025年8月以來的最高水準。此外，根據彭博報導，沙烏地阿拉伯阿美公司將把5月銷往亞洲的阿拉伯輕原油價格提高每桶19.50美元，高於基準價格。

6. 伊朗空襲引發鋁危機

最後，一場工業危機也正在醞釀中。自衝突爆發以來，伊朗對海灣地區鋁廠的攻擊進一步推高了鋁價。 阿聯環球鋁業（EGA）警告稱，其位於阿爾塔維拉的工廠全面恢復可能需要長達12個月的時間。

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