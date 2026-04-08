期待戰爭等不利因素消退 富邦媒今年營運勝去年

momo看好今年營運。圖左二為總經理谷元宏。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕今年受戰爭等不利因素影響，全球景氣略顯波動，本土電商龍頭momo富邦媒（8454）總經理谷元宏認為，若外在因素儘快消解，今年台灣零售產業有望比去年好，momo目標是追求GMV（商品交易總額）回歸成長，看整體營運將勝過去年。

momo去年（2025）獲利表現略遜於前年，不過仍賺逾一個股本。谷元宏表示，去年較具挑戰，不過今年競爭態勢轉變，價格競爭無法長久，因此momo始終著眼強化物流、售後等服務面向。在商品面，會持續深化、拓展1P（品牌直營）與3P（mo店+開放平台）商品面向。

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富邦媒約2年前起開展mo店+業務，供中小店家在momo平台自行開店，至2025年底已有約9000家店家進駐，與既有的商品互補，也擴大GMV。谷元宏說明，在3P領域富邦媒是抽佣金，因基期尚低，去年是三倍數成長，今年仍會持續成長；台灣的電商滲透率僅14至15%，仍有很大成長空間，momo目標搶佔更多市佔份額。

谷元宏指出，momo特別著眼的服務包含物流、售後服務，除很早就佈局倉儲、物流外，近年也開設如「大家電安心配」等安裝、售後服務，並在文字客服導入AI以最佳化客戶體驗，持續累計消費者對平台的信賴程度，相信能成為生存與致勝關鍵。

不過，因中東戰火因素，近期國際油價明顯上漲，谷元宏坦言，momo有物流車隊，油價若上漲確實會成為壓力，不過目前台灣油價有控制，尚未觸發包裹遞送的報價調整，塑膠袋等包材則走長約，也不至波動；目前僅因記憶體缺貨問題，3C產品稍微漲價。

在付費會員拓展方面，momo的付費會員分為訂閱年費2399元的moPro+，去年底並推出年繳888元的輕量版。根據平台統計，2025年moPro+會員年增5成，訂閱後月均消費金額提升43%、回購週期明顯縮短，月均消費金額達一般會員11倍以上，顯示高黏著度會員已成為驅動平台穩定成長的關鍵基礎。

谷元宏指出，輕量版方案在經過市調後，正在調整內容，4月底前就會完成權益調整並持續推行。展望未來，高價的moPro+還需持續培育市場，輕量版在完成調整後，期望加速擴大會員量體，整體會員數要與3年破百萬卡友的momo卡看齊，以期成為momo平台的重要成長支柱。

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