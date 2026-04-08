近期記憶體價格鬆動？ 群聯潘健成：零售市場短期供需波動

群聯執行長潘健成。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕NAND控制晶片暨NAND儲存解決方案整合服務商群聯（8299）公布3月合併營收183.17億元，月增50%，年增221%，刷新歷史單月新高，首季合併營收達409.67億元，年增196%，同刷歷史新高。

群聯電子執行長潘健成表示，近期市場雖出現記憶體價格鬆動的雜音，但主要集中於零售市場的短期供需波動；相較之下，群聯長期深耕的CSP、伺服器、AI應用與工控等高階客製化市場，多屬於系統設計導入（System Design-in）合作模式，佔群聯營收70%以上，群聯所提供的NAND儲存方案為整體系統不可或缺的關鍵元件，需求不僅持續強勁，且具備長期穩定性，明顯不同於零售市場的短期買賣行為，同時也有助於群聯整體毛利與獲利結構的持續提升。

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潘健成指出，近期營運動能持續受惠於AI應用快速擴展，帶動PCIe SSD控制晶片總出貨量年增達25%，同時NAND位元出貨量 （Bit Growth） 亦呈現月增18%的穩健成長，顯示市場對高效能與高容量儲存的需求持續升溫。此外，隨著AI部署與AI推論應用加速落地，資料生成量呈現結構性且近乎無上限的成長趨勢，進一步推升對NAND儲存的強勁需求。然而，在供給面上，NAND原廠對擴產仍維持審慎保守態度，整體供給持續吃緊，使得NAND價格維持上行趨勢，短期內尚未見緩解跡象。

潘健成表示，隨著「養AI龍蝦 （AI代理人）」應用需求快速成長，群聯推出全球首款aiDAPTIV 混合型龍蝦 （aiDAPTIV Hybrid Claw） 與aiDAPTIV混合型AI SSD方案 （aiDAPTIV Hybrid AI SSD），不僅能有效解決使用者對資料安全的顧慮，亦能大幅降低超過70%的Token費用，產品推出後已獲市場高度關注並帶動客戶持續追加訂單，預期將對aiDAPTIV產品線帶來正面營收貢獻。展望2026年，AI發展已由模型訓練逐步邁向大規模推論應用，所產生的龐大資料量將持續推升NAND儲存需求，群聯憑藉在伺服器、資料中心與AI落地應用領域的深厚布局，將持續掌握產業成長契機，擴大高附加價值產品的營收與獲利表現。

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