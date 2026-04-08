緯創3月營收創單月新高 首季業績寫歷年單季最強

緯創受惠於雲端服務供應商客戶拉貨動能強勁，旗下AI伺服器出貨暢旺。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）受惠於雲端服務供應商（CSP）客戶拉貨動能強勁，旗下AI伺服器出貨暢旺，3月營收3330.43億元，創下歷年單月新高，帶動首季營收達到8463.03億元，成為歷年最強的第一季表現。管理層指出，第二季AI伺服器出貨將優於首季，上半年累積出貨量可望超越2025全年，下半年繼續進一步走強。

緯創3月營收3330.43億元，月增16.9%、年增117.7%，首季營收8463.03億元，季增17.39%、年增144.25%。同集團緯穎3月營收986.49億元，月增4.2%、年增13.9%，創下歷年單月次高表現，首季營收2765.07億元，季減5.43%、年增62.03%，寫下歷年同期新猷。

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緯創3月筆電出貨280萬台，月增75%、年增47.4%，桌機100萬台，月增66.6%、年增25%，顯示器110萬台，月增46.6%、年增29.4%；首季筆電出貨累計610萬台，季減11.6%、年增24.5%，桌機235萬台，季減16.1%、年增6.8%，顯示器275萬台，季減5.2%、年增34.1%。

緯創對於第二季展望表示，PC 相關產品由於 DRAM 價格影響，品牌客戶的提前拉貨效應預計將從第一季延續至第二季。AI 伺服器方面則預期將持續走強，表現會比第一季更好。

談到下半年展望，緯創指出，PC 相關產品第二季提前拉貨，第三季之後的狀況尚不明朗，因此對下半年的看法較為保守。然而，AI 伺服器將持續作為主要成長動能，預期下半年的表現會比上半年更強勁，初步估算，僅上半年的出貨量就可能超過或接近去年全年的總和。

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