台股狂飆1531點，主動式ETF報酬率7%跑贏大盤。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕美伊戰事和談有望，AI科技股全面回神，台股終場大漲1531點、漲幅達4.6%；仔細觀察主動式ETF表現則更勝一籌，海外股票型由主動統一全球創新（00988A）、主動元大AI新經濟（00990A）領漲，台股ETF則有主動復華未來50（00991A）、主動第一金台股優（00994A）、主動群益科技創新（00992A）漲幅都在7%以上，主動式ETF表現大多跑贏大盤。

受美伊釋出停火訊息，亞股同步開高、台股上漲4.6%，主動式ETF在AI題材大幅反彈下，幾乎全數改寫掛牌以來股價新高。主動元大AI新經濟（00990A）研究團隊表示，雖近期戰事紛擾全球股市，但整體而言，AI需求仍維持強勁格局，在AI基礎建設上，晶片需求持續擴張且訂單能見度明確，一旦戰事消停，股市回歸基本面後，AI仍持續驅動經濟成長關鍵。

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野村投信表示，AI 產業需求展望仍是支撐市場長期趨勢的核心動能，然而，美伊紛爭狀況反覆，對荷姆茲海峽通行與原油供應造成潛在衝擊，推升油價與通膨預期，成為近期市場主要干擾因素，短線需留意地緣政治與通膨數據對市場情緒的影響，但中長期在 AI 需求持續成長、CSP 投入力道不減的支撐下，台股仍具備結構性投資機會。

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