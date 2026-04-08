固越建科推動建築革新 「低碳預製工法」取得多國專利

固越建科總經理莊坤原指出，該公司的低碳預製工法將為營造產業帶來革命性的改變。（固越建科提供）

〔記者張軒哲／台中報導〕台灣已提出「2050淨零排放路徑」，其中建築部門在整體淨零轉型中扮演關鍵角色，內政部也持續推動近零碳建築政策，逐步推動建築部門減碳轉型，落實建築淨零轉型政策。固越建築材料科技公司自行研發並取得多國專利的「低碳預製工法」，幾乎可以完美落實內政部近零碳建築政策。

台灣證券交易所與宏遠證券今（8）日共同舉辦「攜手前進、迎向創新」交流會，邀請十家即將在台灣創新板掛牌的企業與會，固越總經理莊坤原表示，公司從「工法創新」出發，結合「建築思維創新」與「營運模式創新」兩大理念，將為營建產業導入新的想法與經營模式，讓營建產業徹底改變傳統高污染、高耗工、高碳排的產業印象。

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傳統營建產業目前面臨「三窮、四缺」的系統性困境：最嚴重的是嚴重缺工與人口老化導致技術斷層；其次為工料成本高漲（鋼材、水泥等）、施工安全與品質管控難度提升、以及環保減碳政策壓力。

固越建科受邀參加台灣證交所舉辦的交流說明會。（固越建科提供）

莊坤原指出，在「工法創新」上，固越研發的低碳預製工法獲得台灣及日本、德國等地區發明專利，其中包括樓牆板結構、鋼構接合與牆面鋼構定位組裝五大項，具有施工快速與防火隔熱、隔音、抗震的建築優勢，通過國家地震中心、成大防火實驗室等單位抗震、防火載重測試，符合安全（抗震、防火）、宜居（隔熱、隔音降躁）及美觀舒適（客製）等居住品質。

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