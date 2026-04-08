出國荷包大失血？機票貴森森 降不下來有原因

IATA理事長華許（Willie Walsh）認為，航空燃料與機票價格，恐在一段時間內將維持高檔。飛機示意圖。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美伊停火兩週的消息，讓國際原油期貨價格急跌並摜破每桶100美元價位，但代表全球航空公司的機構負責人週三表示，即使伊朗重新開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），鑑於中東煉油能力的中斷，航空燃料與機票價格在一段時間內仍將維持高檔。

《路透》報導，IATA理事長華許（Willie Walsh）表示，雖然他預計原油價格會下跌，但航空燃油成本一段時間內仍將維持在較高水準，「即使重新開放，但考慮到中東煉油產能受破壞，而當地不僅是航空燃油，也是其他精煉產品的全球供應關鍵環節，我認為仍需數月時間才能恢復到所需的供應水準」。

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華許說：「如果原油價格下跌16%，你會希望航空燃料也出現類似跌幅，但價格仍會偏高，這意味著機票價格將上漲，這是不可避免的。」他預期短期內仍存在供應短缺風險，其中亞洲最為脆弱，其次是非洲與歐洲。

報導指出，亞洲各地的航空公司因中東衝突導致航空燃油供應緊張，紛紛減少航班、從母港攜帶額外燃油，並增加中途加油停靠等，進一步加劇了本已因航空燃油價格翻倍而承受壓力的航空業困境。

《BBC》報導也表示，自中東戰火開打以來，世界各地航空公司不得不採取緊急措施來應對不斷上漲的燃油成本，航空燃油成本通常占航空公司營運成本約20%至40%，分析師也警告，旅客應做好機票價格進一步上漲和航班取消增多的準備。

根據報導指出，現亞洲許多航空公司已出現削減航班並提高票價的狀況出現，不只亞洲，美國與歐洲航空公司也同步削減航班、調漲票價，甚至提高燃油附加費。

數據公司Vortexa分析師Mick Strautmann指出：「鑑於全球航空燃油出口目前處於4年來最低點，如果中斷持續下去，目前的航空旅行需求水平可能無法持續，這意味著航空公司可能不得不進一步提高票價並減少航班數量。」且他補充，隨著世界許多地區夏季旅遊旺季的臨近，這種情況將「越來越有可能發生」。

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