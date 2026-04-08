中東戰事降溫帶動台股大漲 謝金河揭台股最重要底氣

財信傳媒集團董事長謝金河。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕美國與伊朗歷經多輪談判後，終於達成共識，美國總統川普宣布雙方將停火兩週，並由德黑蘭方面暫時恢復荷姆茲海峽通航。中東地緣政治風險降溫，激勵亞洲股匯市全面大漲，台股狂飆逾千點；對此，財信傳媒集團董事長謝金河表示，憶體及通路商第一季的獲利會很嚇人，如果是這樣，這將是支撐台股的最重要底氣！台灣正在AI軍備競賽的熱浪上！

謝金河在臉書PO文表示，台股壯濶的底氣，每一年的這個時候，上市上櫃公司公布整年度的財務報表，這是年報，就像一個人去醫院健檢的報告，股價經過一段時間的奔馳後，可以用來檢視是否超漲？並且作為預測未來營運的基底，因此，我會特別花時間來作功課，去年全體上市櫃公司淨利4.53兆元，寫下歷史紀錄，如果往前推，小英總統上任的第一年（2016）是1.88兆，17年呈2.17兆，18年是2.19兆，19年是1.99兆。2020年疫情來襲，數位轉型為台灣帶來大機會，台積電那年淨利5178億元，也將台股推升突破高懸卅年的12682，台股獲利突破2兆元到2.46兆。21年到4.34兆，那年台積電賺5965億元，台塑四寶賺4144億元，這是傳統產業最好的一年。

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謝金河指出，到了2022中國內捲殺戮開始，淨利小退至3.98兆。然後是暴力升息，23年跌至2.91兆。到24年才回到4.06兆，去年的4.53兆，台積電貢獻顯著，台積電大賺1.7178兆，佔38%，真正扮演護國神山的角色，很多人都覺得台灣是台積電一個人的武林，我仔細檢視每一家公司的EPS，才發現台灣企業超強的獲利能力，我從高到低檢視一遍，數字令人驚嘆！去年EPS超過100元的有4家，緯穎，大立光，信驊，川湖；賺超過50元的有11家，台積電66.26排在第9，聯發科66.16第10。EPS超過30元的公司有38家。

謝金河續指，他記得在2000年前後，我們在找一年賺超過一個股本的公司，大概只能找到廿幾家，這次我用EPS排行榜往下搜尋，最後一家賺一個股本的公司是五福旅行社的10.01元。台灣去年賺超過一個股本的公司居然高達187家，這真的要向用心經營企業的經營者致敬！

謝金河直言，今年會有什麼新局？看記憶體及通路商第一季的獲利會很嚇人，富邦投顧的陳奕光董事長估今年的淨利上看5.99兆，如果是這樣，這將是支撐台股的最重要底氣！台灣正在AI軍備競賽的熱浪上！

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