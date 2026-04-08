國際油價重挫拖累石油ETF齊跌 00673R爆出21萬張成交量

國際油價反轉石油ETF齊下挫，00673R爆出21萬張成交量。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕美伊釋出停火和談利多，國際油價大跌，而國內原油相關ETF包括期街口布蘭特正2（00715L）、期元大S&P石油（00642U）反映原油期貨下跌重挫，就連期元大S&P原油反1（00673R）也因新發行額度釋出抵銷淨值漲幅，爆出逾21萬張成交量，股價同步下跌。

法人提醒，ETF具折溢價性質，加上原油市場波動劇烈，交易前應留意折溢價及油市波動風險油價全面重挫下，期街口布蘭特正2單日暴跌近3成，00673R則因新發行額度釋出，爆出21萬張成交量，創下今年以來新高紀錄。

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針對油價回落，但00673R卻小跌，法人指出，主要是日前發行額度已用盡，無法透過造市機制平抑溢價，造成溢價幅度一度達三成，而4月8日新發行額度投放至市場後，溢價幅度收斂，抵銷原油期貨價格下跌的影響，目前溢價狀況恢復正常，未來價格將回歸反映油價漲跌表現。

法人提醒，由於證券APP下單系統並未揭露ETF盤中折溢價，建議投資人下單前應至發行投信官網，或證交所「ETF發行單位變動及淨值揭露專區」，評估折溢價是否過大，若ETF出現大幅度折溢價，就是市場籌碼供需失衡問題，導致價格與淨值不一致，貿然進場將面對額外的價格波動風險。

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