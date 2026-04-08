房價飆漲 台北市6年購屋坪數縮水逾1成

2025年台北市購屋總價中位數已突破2千萬元。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房價被推高，民眾購屋負擔能力卻提升有限，只好越買越小。根據永慶房產集團彙整近6年雙北市實價揭露資訊，發現去年台北市購屋總價中位數已突破2千萬元、相較2020年上漲逾1成，反觀購屋坪數中位數則從34.7坪縮小至31.1坪，6年縮小約10.4%。

至於，新北市2025年成屋購屋總價中位數約1310萬元、對比2020年約1040萬元，上漲約26%，購屋坪數中位數則從2020年的34.7坪縮小至31.7坪，直接少掉3坪。

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新北市6年購屋坪數中位數少3坪

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，2020至2023年的4年期間，全台房價快速上漲，導致雙北市總價中位數被墊高，且在總價被墊高之際，購買坪數中位數卻反而縮小。

陳金萍說明，購屋族因預算有限，在房屋單價攀升下，逐步轉向購買坪數較小的產品。另一方面，台北市除地價與營建成本持續上漲外，又因土地供給稀缺、都更整合不易有關，使建商所推新案多以小坪數、高單價產品為主流。

新北市也出現同樣情形，陳金萍分析， 台北市高房價所帶來的外溢效應持續發酵，不少購屋族轉往新北市尋求相對可負擔的選擇，加上新北市自住人口眾多，區域建設也逐步到位，剛性需求強勁，帶動新北市房價亦快速高漲。至於，新北市的坪數中位數，5年間共減少8.6%，減幅僅略低於台北市。

陳金萍認為，隨著台灣經濟穩健發展及通膨持續，雙北地區房價高機率將持續上升。加上雙北地區可開發腹地逐漸用盡，以及都更與危老改建推動不易，建商難以發起大基地的建案開發，且建商若要維持新推案的總價不致於超出民眾可負擔範圍太多，勢必需要縮減房屋面積。

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