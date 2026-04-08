停火也掩不住代價！美國打伊朗日燒158億 「這2個」關鍵軍備被耗盡

美國總統川普對伊朗發動的戰爭每天要花費美國數億美元，其中約10%是戰爭中被摧毀的軍事裝備。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美伊衝突暫時停火，但戰場留下的帳單才剛開始浮現。美國總統川普對伊朗發動的戰爭每天要花費美國數億美元，其中約10%是戰爭中被摧毀的軍事裝備。根據最新分析揭露，美國對伊朗的軍事行動正以驚人速度吞噬資源；其中，光是飛機和預警雷達的損失，導致美國每天損失約5億美元（約新台幣158億元）。

《金融時報》指出，在中東戰事中，美國這些被摧毀的雷達與預警雷達系統，原本是為了應對更高強度對手、例如中國，如今卻在中東戰場被快速消耗，而原部署於南韓的飛彈防禦系統轉往中東，這恐使得美國未來在面對其他更強大的對手時，面臨風險。

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前五角大廈預算官員麥庫斯克（Elaine McCusker）估算，自2月28日以來，美軍已有13人喪生、超過300人受傷。在短短五週內，美國整體軍事行動成本已達223億至310億美元（約新台幣7086-9850億元），但這還未納入完整戰損評估，意味著實際代價可能更高。

其中，約21億至36億美元（約新台幣667-1144億元）來自設備損毀與補充，包括維修航空母艦USS Gerald R Ford，以及修復在卡達遭無人機攻擊的飛彈預警系統。麥庫斯克表示，部分受損的設備可在幾天內修復，但被摧毀的系統則需數年時間才能一對一地更換。他補充，戰爭可能會加劇維修和維護所需的關鍵材料和部件的現有瓶頸。

伊朗的攻擊策略極為精準，鎖定雷達、通訊節點與空中加油機等高價值目標，這些都是支撐美軍遠距作戰能力的核心。一旦受損，不僅削弱當前戰力，也直接影響美軍在其他戰區的應對能力，尤其是在面對中國時的戰略彈性。

華府已向國會追加2000億美元（約新台幣6.3兆元）預算支應戰事。

根據Center for Strategic and International Studies估算，美軍每日作戰成本約為5億美元，而僅開戰前六天的戰損與基礎設施損失就達14億美元（約新台幣444億元）。其中最具戰略意義的損失之一，是在沙烏地基地遭重創的空中預警機，單一替換成本超過7億美元（約新台幣222億元）。

此外，部署於約旦與卡達的AN/TPY-2雷達系統也遭攻擊。這類雷達是THAAD飛彈防禦系統的核心，每套造價約4.85億美元（約新台幣154億元），且生產周期長達近3年，幾乎沒有庫存可快速補位。

這些雷達不只是區域防禦設備，更是全球防禦體系的重要節點。一旦受損，不僅影響對伊朗飛彈的即時偵測與攔截，也削弱整體防禦網絡。專家直言，這類系統「無法隨意替代」，其價值遠超價格本身。

更令人憂心的是，部分前美軍高層認為，這些損失其實帶有「人為因素」，包括部署不當與防護不足，使高價值資產暴露於攻擊風險之中。但讓分析人士警惕的，則是「消耗錯位」，因為這些被摧毀的雷達與預警系統，原本是為了應對更高強度對手，例如中國，如今卻在中東戰場被快速消耗。

已有跡象顯示，美國正將部分原部署於南韓的飛彈防禦系統轉往中東。專家警告，若這種消耗持續，將在其他戰區形成戰力空窗，甚至提高中國採取軍事行動的誘因。

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