美伊停火2週條件曝光！10項協議1次看 荷姆茲「通行費」照收是關鍵

停火「通行費」照收！伊朗、阿曼獲准收取荷姆茲海峽過路費。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕持續逾1個月的中東戰火，終於要停火了，美國總統川普宣佈，美國與伊朗達成停火2週協議，外媒報導，1名直接參與談判的地區官員透露，在這項為期2週的停火計劃中，包括允許伊朗與阿曼對經過荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻徵收通行費。

美聯社報導，1位地區官員週三表示，伊朗將把籌集的資金用於重建。目前尚不清楚阿曼將如何使用其籌集的資金。

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該海峽位於阿曼和伊朗兩國的領海內。此前，世界一直將該航道視為國際水道，從未收取過通行費。

這位曾直接參與談判的官員在匿名的情況下談論了內部討論情況。

據中媒報導，伊朗最高國家安全委員會當地時間8日凌晨發表聲明稱，接受巴基斯坦提出的停火提議。

聲明表示，伊朗拒絕了敵方提出的所有計劃並製定了1項10點計劃，透過巴基斯坦提交給美國方面。該計劃強調了以下10個基本要點：

1.與伊朗武裝部隊協調，控制通過荷姆茲海峽的通行

2.結束對「抵抗軸心」所有成員的戰爭，終結以色列政權的侵略

3.美國作戰部隊從該地區所有基地和部署點撤出

4.在荷姆茲海峽建立安全過境議定書，確保伊朗享有主導地位

5.根據評估結果全額賠償伊朗的損失

6.解除所有一級和二級制裁以及安理會有關決議

7.釋放所有被凍結在海外的伊朗資產和財產

8.接受伊朗鈾濃縮活動

9.終止聯合國安理會相關決議，終止國際原子能總署理事會相關決議

10.停止包括黎巴嫩在內的所有戰線戰鬥。

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