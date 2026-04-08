台灣「塑膠袋之亂」外媒也關注！還提了1個問題

近期台灣塑膠袋出現短缺。示意圖。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰爭引發台灣「塑膠袋之亂」，導致台灣塑膠袋出現短缺、價格出現異常波動，引發民眾、業者抱怨連連。外媒對此關注，並以「台灣塑膠袋短缺會推動塑膠袋重複使用嗎？」為題，分析台灣是否會藉此契機，推動塑膠袋重複使用與資源自主。

《Plastics News》報導，根據統計，台灣每年使用約90億個塑膠袋，這些商品出現在各大夜市、菜市場及餐飲攤販的日常包裝中。但隨著伊朗戰火引發乙烯與丙烯價格飆升，這一切習慣正迅速改變。

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自2026年2月28日美以對伊朗空襲引發油價衝擊以來，台灣塑膠袋出現缺貨與價格飆漲。市場攤販表示，常用供應商無法完全滿足大量訂單，預計到4月底部分供貨將暫停。

由於超市塑膠袋區貨架空蕩蕩，部分民眾開始囤購。對此台灣好市多（Costco）日前針對食物保鮮袋、垃圾袋、保鮮膜與夾鏈袋實施每卡限購一套的措施。

政府則呼籲民眾理性購買，以防囤積炒作。報導指出，中盤商可能因預期價格上漲而故意囤貨，加劇供應緊張。市場上也出現攤販將多樣水果集中裝入單一塑膠袋的案例以節省資源。

1名在台北中山區的水果攤販表示：「雖然不理想，但塑膠袋現在是珍貴資源。我必須盡量配給，否則可能要向顧客收費，這會引起更多不滿。」

面對塑膠袋短缺，一些商家鼓勵消費者自備容器。雖然轉向可重複使用的方案可能需要時間，且初期可能遭到消費者抵抗，但這也是提升資源自主的一種方式，正如新冠疫情那樣，消費者在特殊情況下能迅速適應新習慣。

中東戰爭的開打也使台灣及其他國家也正尋求提高能源自主的方法。「塑膠袋之亂」事件顯示，油氣供應中斷會對塑膠等其他商品造成連鎖衝擊。

報導也指出，究竟這股價格之亂會持續多久，仍需觀察地緣政治發展。但減量、重複使用及回收的策略，無疑能在下一波危機來襲前保護國家資源安全。

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